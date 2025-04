DIRETTA CHELSEA LEGIA VARSAVIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta Chelsea Legia Varsavia: i Blues tengono vive le speranze di vincere la Conference League, ma naturalmente il grande obiettivo è quello di qualificarsi alla prossima Champions League. L’Inghilterra ha già conquistato il quinto slot per la stagione a venire: questo significa che c’è una possibilità in più per il Chelsea che, pareggiando due partite consecutive contro Brentford e Ipswich (qui rimontando dallo 0-2 a Stamford Bridge), è stato sorpassato da Newcastle e Manchester City e ora è sesto in classifica.

La graduatoria del campionato è ancora aperta a qualunque esito: l’Aston Villa per esempio ha gli stessi punti dei Blues. Il Manchester City ne ha uno in più, il Newcastle due ma deve anche recuperare una partita; più sopra è in calo il Nottingham Forest, a +3 sul Chelsea. Enzo Maresca stasera ha una sorta di passerella, da onorare sicuramente ma con la semifinale ad un passo; poi non dovrà sbagliare le partite contro Fulham e Everton, perché la chiusura sarà terribile con Liverpool, Newcastle, Manchester United e Forest tutte in fila.

Un maggio intensissimo attende u Chelsea che giocherà poi anche il Mondiale per Club: adesso vedremo se senza scossoni arriverà il passaggio del turno in Conference League, diamo la parola al campo perché la diretta Chelsea Legia Varsavia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA LEGIA VARSAVIA, STREAMING VIDEO

DIRETTA CHELSEA LEGIA VARSAVIA, NETTO VANTAGGIO

Solamente un miracolo potrebbe ribaltare la situazione a Londra. La diretta Chelsea Legia Varsavia, in programma giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21:00, ripartirà dal punteggio di 3-0 maturato all’andata per i Blues. Le reti di George e Madueke (doppietta) hanno risvegliato la squadra di Maresca dopo che nel primo tempo i polacchi erano riusciti addirittura a mantenere lo 0-0 creando qualche occasione, salvo poi cedere nella ripresa.

La vincente tra questa sfida, verosimilmente dunque il Chelsea visto quanto accaduto a Varsavia, andrà ad affrontare chi avrà la meglio tra Djurgarden e Rapid Vienna, una sfida che invece è ancora completamente aperta.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LEGIA VARSAVIA

Il Chelsea scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Sanchez, protetto dal quartetto Chalobah, Adarabioyo, Colwill e Cucurella. In mediana Enzo Fernandez e Caicedo con Madueke, Palmer e Neto dietro a Jackson.

Il Legia Varsavia risponderà invece con l’assetto tattico 4-5-1. In porta Tobiasz, difesa a quattro composta da Pankov, Ziolkowski, Kapuadi e Vinagre. A centrocampo Chodyna, Elitim, Oyedele, Morishita e Luquinhas mentre Shkurin sarà l’unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA LEGIA VARSAVIA

Le quote per le scommesse hanno ben poco da dire: la vittoria del Chelsea è a 1.25 con la X a 6.25 e il 2 fisso per il Legia Varsavia a 9.50. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.36 e 2.90.