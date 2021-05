Diretta/ Chelsea Leicester (Fa Cup) streaming video DAZN: scontro affascinante

DIRETTA CHELSEA LEICESTER: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Chelsea Leicester, in diretta sabato 15 maggio 2021 alle ore 18.15 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la finalissima della Coppa di Inghilterra 2020/21. La FA Cup è la competizione più affascinante oltremanica e questa sfida sembra ricca di stimoli per entrambe le contendenti. Il Chelsea ha alzato al cielo questo trofeo 8 volte, ma conta su questa Coppa anche per rendere potenzialmente storico un finale di stagione che vedrà i Blues disputare la finale di Champions League contro il Manchester City, obiettivo che non era preventivato a inizio stagione.

Anche il Leicester però è arrivato alla fase dell'”all-in” in questa lunga stagione: le Foxies stanno cercando di blindare la qualificazione in Champions che l’anno scorso era sfumata solo all’ultima giornata, ma tengono tantissimo anche a questa FA Cup che non hanno mai vinto nella loro storia, disputando 4 finali in passato, nel 1949, nel 1961, nel 1963 e nel 1969, perdendole però tutte quante. Vardy e compagni stanno lanciando anche la volata per i primi 4 posti in Premier League ma la Coppa metterebbe il sigillo a un ciclo partito con lo strepitoso titolo conquistato nel 2016.

DIRETTA CHELSEA LEICESTER STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Leicester verrà trasmessa su DAZN1, il canale che è disponibile al numero 209 del decoder di Sky e che è accessibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare da almeno tre anni; i clienti DAZN invece potranno seguire questa partita in maniera “regolare”, vale a dire installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LEICESTER

Le probabili formazioni della sfida tra Chelsea e Leicester a Wembley. I Blues allenati da Thomas Tuchel scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Mendy; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; M.Alonso, Kantè, Jorginho, R.James; Havertz, Pulisic; Werner. Risponderà la formazione guidata in panchina da Brendan Rodgers con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Schmeichel; T.Castagne, Fofana, Soyuncu; R.Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison; Iheanacho, Vardy.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Chelsea e Leicester, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.90 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.50 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



