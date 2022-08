Diretta Chelsea Leicester/ Streaming video tv: i Blues in cerca di riscatto

DIRETTA CHELSEA LEICESTER: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta Chelsea Leicester andrà in onda questo pomeriggio di sabato 27 Agosto alle ore 16, tra due compagini che arrivano a questa partita con la voglia di riscatto di chi non ha cominciato bene il campionato quest’anno: se infatti sulla carta dovrebbe essere una partita di vertice della Premier, i risultati dicono tutt’altro: il Chelsea è dodicesimo mentre il Leicester appena diciannovesimo, con un solo punto guadagnato in tre partite.

Serve una scossa alla stagione sia per il Chelsea sia per il Leicester, e che non sia questa la partita giusta per ridare morale ad uno dei due ambienti, da parte infatti i Blues devono inanellare una serie di vittorie per far capire, in primis agli avversari e poi a se stessi che sono ancora una squadra competitiva. Il Leicester invece anche quest’anno punta ad una zona europea, e battere il Chelsea significherebbe battere una diretta rivale a quei posti in classifica che profumano di Europa. Chi riuscirà a spuntarla tra queste due squadre? Il Chelsea rimane favorito ma nulla è scontato in Premier League

CHELSEA LEICESTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Come ormai da anni per vedere la diretta Chelsea Leicester in tv bisognerà avere Sky, visto che la partita verrà trasmessa suoi loro canali Sky Calcio. In alternativa, per seguire la diretta in streaming video basterà fare un abbonamento a NowTv.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LEICESTER

Il 3-5-2 di Tuchel non sta performando e il brutto 3-0 subito contro il Leeds ne è la prova tangibile, in questo modulo qualcosa non funziona e il principale indiziato potrebbe essere il reparto di centrocampo. Troppo leggero infatti per sostenere l’impressionante fisicità delle squadre inglesi. Ma anche l’assenza di Kantè potrebbe essere un deterrente, il francese infatti è assente per infortunio e ne Gallagher ne Mount riescono a far dimenticare la sua assenza. Non dimentichiamo che poi l’assenza di una vera prima punta rende il gioco molto più sterile, infatti sia Sterling che Havertz sono più degli assistmen che dei goleador.

Il 4-1-4-1 che vorrebbe schierare sulla carta Rogers invece ha un pesante difetto: l’unico mediano a reggere da solo un intero reparto, infatti per quanto le qualità di Ndidi in fase difensiva siano impeccabili, il giocatore africano non può reggere da solo il centrocampo per tutti i novanta minuti, infatti per creare un po’ di equilibrio bisognerebbe sacrificare almeno uno dei due trequartisti, Ma non sembra della stessa idea il manager Rodgers.

QUOTE: CHELSEA LEICESTER

Vediamo adesso le quote dei bookmakers della diretta Chelsea Leicester: in particolare Eurobet vede il Chelsea leggermente favorito, dandogli una quota pari a 2,10. Il pareggio a 3, mentre una vittoria delle Foxies a 2,80.

