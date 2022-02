DIRETTA CHELSEA LILLA/ Video streaming tv: ci sono due incroci nella fase a gironi

DIRETTA CHELSEA LILLA: I TESTA A TESTA

Sono soltanto due i precedenti di Chelsea Lilla, ma non sono affatto lontani nel tempo: per trovarli dobbiamo infatti andare alla fase a gironi della Champions League 2019-2020, dunque stiamo parlando di due stagioni fa e in quell’edizione che era stata fortemente condizionata dal lockdown. I Bleus si erano aggiudicati entrambi i match: all’epoca erano allenati da Frank Lampard che era appena tornato a Stamford Bridge, osannato come la leggenda che è stato da calciatore. Entrambe le partite avevano avuto il risultato di 2-1: quella di andata era stata giocata al Pierre Mauroy e il Chelsea l’aveva vinta grazie a Willian, che al 78’ minuto aveva segnato il gol decisivo dopo che, ancora nel primo tempo, Victor Osimhen aveva risposto al vantaggio siglato da Tammy Abraham (oggi come sappiamo i due attaccanti giocano in Italia, rispettivamente con Napoli e Roma).

Il 10 dicembre 2019 invece il girone si era chiuso per Chelsea e Lille con il match di Stamford Bridge: le reti di Abraham e César Azpilicueta avevano mandato il Chelsea agli ottavi eliminando l’Ajax – a qualificarsi era stato anche il Valencia, corsaro ad Amsterdam – mentre il Lilla, che quella sera andato a rete con Loic Remy ma troppo tardi per pensare di recuperare, aveva chiuso il suo girone con 1 punto e dunque eliminato senza nemmeno poter scendere in Europa League. Diciamo allora che due anni dopo alla squadra francese è andata decisamente meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHELSEA LILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la diretta di Chelsea-Lilla in tv? La sfida, in programma oggi, martedì 22 febbraio alle 21:00, si giocherà allo Stamford Bridge di Londra. La gara verrà trasmessa da varie piattaforme. Sarà infatti possibile seguirla su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport (canale 253). Il match sarà inoltre trasmesso da Mediaset Infinity+. Sarà dunque possibile vedere in streaming video la sfida di Champions League tramite l’applicazione Sky Go, servizio per dispositivi mobili di Sky, o anche su Mediaset Infinity, fruibile anche da smartphone e tablet.

CHELSEA LILLA: VIA AGLI OTTAVI!

Seconda settimana dedicata agli ottavi di Champions League con la diretta di Chelsea-Lilla, in programma oggi, martedì 22 febbraio alle ore 21.00. I campioni d’Europa sono arrivati secondi nel girone dopo il pareggio beffa con lo Zenit, che invece ha regalato il primo posto del gruppo alla Juve. Finiti prima, invece, i francesi, nel gruppo G con Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. Le due squadre si sono già incontrate nella Champions League 2019/20, con la squadra inglese che ha vinto entrambi gli scontri della fase a gironi per 2-1.

Cosa dicono invece i percorsi dei due club nei rispettivi campionati? Il Chelsea è terzo in Premier, alle spalle di Liverpool e Manchester City. La squadra di Tuchel è in zona Champions ma resta molto distante dai Citizens e dunque sperare nella vittoria del campionato è ormai quasi utopia. Il Lilla sta portando avanti una stagione molto deludente: al momento è solo 11esima, dopo aver vinto il campionato lo scorso anno.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LILLA

Cosa ci dicono le probabili formazioni del match in diretta tra Chelsea e Lilla? Tuchel dovrebbe puntare su un 4-3-3 con tridente d’attacco formato da Ziyech, Lukaku e Pulisic. Dall’altra parte, invece, i francesi dovrebbero scendere in campo con un 4-4-2 con in attacco Yilmaz e David.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Ziyech, Lukaku, Pulišić. All. Tuchel

LILLA (4-4-2): Jardim; Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz, David. All. Gourvennec

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Come finirà il match in diretta tra Chelsea e Lilla? Le due formazioni, che si incontreranno per l’andata degli ottavi, si sfideranno a viso aperto per tentare di portare a casa una vittoria che sarebbe importante in vista del ritorno. Cosa ci dicono le quote del match? Tutti i bookmakers concordano sul fatto che la vittoria dei padroni di casa sia il risultato più plausibile. L’1 è infatti quotato a 1.30. L’X è dato dalla Snai a 5.25 mentre il 2 dei francesi addirittura a 10. Il campo rispetterà i pronostici e quelle che sono le quote scommesse? Lo scopriremo solo dopo le 21!

