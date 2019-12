Diretta Chelsea Lilla/ Streaming video tv: tutto facile per Lampard? (Champions)

Chelsea Lilla, diretta dall’arbitro greco Tasos Sidiropoulos, è in programma alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, martedì 10 dicembre. Siamo alla sesta e ultima giornata del girone H di Champions League e i Blues avranno il vantaggio di giocare in casa una partita che sarà decisiva solamente per loro. Chelsea Lilla infatti non metterà più nulla in palio per i francesi, tristemente ultimi con un solo punti in classifica e di conseguenza già certi dell’ultimo posto, senza speranze anche per il ripescaggio in Europa League. Il Chelsea invece ha 8 punti in classifica dopo il pareggio di due settimane fa a Valencia ed è appaiato in classifica proprio agli spagnoli, dietro all’Ajax che guida a quota 10 punti. Al momento il Chelsea è terzo avendo lo scontro diretto sfavorevole con il Valencia, ma in realtà la situazione di Frank Lampard è piuttosto buona. Una vittoria casalinga oggi infatti darà la certezza della qualificazione agli ottavi e, approfittando dello scontro fra le due rivali, potrebbe anche scapparci il primo posto. Il Chelsea però naturalmente non dovrà complicarsi la vita, perché in caso di mancata vittoria lo scontro diretto sfavorevole potrebbe pesare come un macigno.

La diretta tv di Chelsea Lilla sarà un’esclusiva di Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport 254. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare anche la diretta streaming video, garantita come al solito dal servizio offerto da Sky Go.

Rose quasi al completo per entrambe le squadre, vediamo cosa ci potrebbero proporre le probabili formazioni di Chelsea Lilla. Per Frank Lampard disegniamo un modulo 4-2-3-1 con Kepa in porta; davanti a lui in difesa i centrali Zouma e Christensen e i due terzini Emerson e Azpilicueta; a centrocampo giocheranno due fra Kanté, Jorginho e Kovacic in mediana, ecco poi Willian, Mount e Pulisic sulla linea della trequarti in appoggio alla prima punta Abraham. Il Lilla di Christophe Galtier cercherà di fare bella figura affidandosi probabilmente al seguente 4-2-3-1: Maignan in porta; difesa a quattro con Celik, Fonte, Gabriel Magalhães e Bradaric; in mediana Xeka e André, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Sanches, Ikoné e Bamba a sostegno del centravanti Osimhen.

Che cosa ci dice il pronostico di Chelsea Lilla? Nessuna sorpresa secondo le quote offerte dall’agenzia Snai: il segno 1 pagherebbe appena 1,19 volte la posta in palio, mentre la quota per il segno X è pari a 6,75 e il segno 2 varrebbe addirittura 15 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sui francesi.



