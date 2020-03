Diretta Chelsea Liverpool/ Streaming video DAZN: big match negli ottavi di Fa Cup

Chelsea Liverpool, in diretta da Stamford Bridge, si gioca alle ore 20:45 di martedì 3 marzo: siamo negli ottavi di finale della FA Cup 2020, come ben sappiamo si tratta di una gara secca che, qualora il risultato dovesse essere di parità, porterebbe a disputare un replay a campi invertiti. Big match a Londra, tra una squadra che si sta confermando in zona Champions League in campionato e quella che sogna ancora di centrare il Triplete: ormai vinta la Premier League, il Liverpool punta a ripetersi in Europa (ma deve rimediare alla sconfitta subita sul campo dell’Atletico Madrid) e ha appunto la FA Cup a disposizione per mettere a segno il tris di trofei. Il Chelsea però rappresenta un avversario tosto; certo Frank Lampard sa bene che battere i Reds sarà difficile, ma ha il grande vantaggio di giocare in casa e lo dovrà sfruttare, anche se nell’ultimo big match a Stamford Bridge ha subito un pesante ko (in Champions League, 0-3 contro il Bayern Monaco). Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Chelsea Liverpool; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo analizzare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per gli ottavi della FA Cup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Liverpool sarà trasmessa esclusivamente sul canale DAZN1: l’emittente in accordo con la televisione satellitare è visibile ora al numero 209 del decoder di Sky, dunque anche gli abbonati al satellite (ma dovranno esserlo da almeno tre anni) potranno seguire la partita di FA Cup anche se non fossero clienti DAZN – per loro invece il canale è disponibile regolarmente. In alternativa ovviamente si potrà attivare il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Da valutare se in Chelsea Liverpool i due allenatori intendano fare turnover; possiamo ipotizzare che Frank Lampard voglia dare spazio a Zouma in difesa, dunque starà fuori uno tra Christensen e Rudiger con la conferma di Azpilicueta. In porta possibile vedere ancora Caballero; a centrocampo ci saranno regolarmente Kovacic e Jorginho, ballottaggio Marcos Alonso-Emerson Palmieri sulla corsia sinistra mentre a destra dovrebbe essere confermato Reece James. Sulla trequarti cercano spazio Pedro e Willian, con Barkley e Mount che potrebbero avere un turno di riposo; davanti, Abraham fa concorrenza a Giroud. Ancor più complesso provare a identificare la formazione di Jurgen Klopp: il Liverpool si potrebbe presentare con Adrian tra i pali, davanti a lui Matip a sostituire Joe Gomez facendo coppia con Van Dijk e due terzini che saranno ancora Alexander-Arnold e Roberston. In mediana, Fabinho potrebbe esserci ma con lui possono agire Oxlade-Chamberlain e uno tra Wijnaldum e Lallana, senza dimenticarsi di Naby Keita; nel tridente offensivo, almeno inizialmente, possono riposarsi due tra i tre tenori Salah, Firmino e Sadio Mané. Questo significa che potrebbero trovare una maglia Origi, come prima punta, e il giapponese Minamino arrivato a gennaio dal Salisburgo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Chelsea Liverpool: secondo questo bookmaker i Blues partono favoriti con un valore di 2,10 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,75 volte quanto giocato mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei Reds, il vostro guadagno ammonterebbe a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



