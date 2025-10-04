Diretta Chelsea Liverpool, streaming video tv: grande attesa per la sfida tra i Blues di Enzo Maresca e i Reds di Arne Slot (Premier League, 4 ottobre 2025)

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Chelsea Liverpool sta per cominciare, la Premier League ci regala l’ennesimo big match e questo in particolare è stato ricordato poche ore fa, sfruttando il ritorno di José Mourinho a Stamford Bridge come avversario, perché nel 2014 il Liverpool perse ad Anfield un titolo che aveva già vinto, quando Steven Gerrard scivolò spalancando la via della rete a Demba Ba nel recupero del primo tempo e poi al 94’ Willian completò l’opera. La Premier League andò al Manchester City, Mourinho parlò di un Liverpool che forse si aspettava dei pagliacci, la rivalità naturalmente divenne ancora più accesa di quanto già fosse.

Video Chelsea Benfica (1-0)/ Highlights e gol: Rios manda Mourinho ko (Champions League 30 settembre 2025)

Nel 2019 il Liverpool, almeno idealmente, si è preso la rivincita vincendo ai rigori la Supercoppa Europea; l’ultima sfida per il titolo l’ha vinta Jurgen Klopp, vicino all’addio ai Reds, la finale di Coppa di Lega nel febbraio 2024 con un gol segnato da Virgil Van Dijk nel finale dei tempi supplementari. L’ultima qui però l’ha vinta il Chelsea: maggio 2025, gol di Enzo Fernandez e Cole Palmer (rigore) con in mezzo l’autorete di Jarell Quansah, ma i Reds erano già campioni d’Inghilterra e anche rimaneggiati. Adesso spazio al campo, perché finalmente la partita comincia: siamo dunque pronti a seguire insieme la diretta Chelsea Liverpool! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Galatasaray Liverpool (risultato finale 1-0): rigore revocato ai Reds! (oggi 30 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL, STREAMING VIDEO

Se non volete perdervi questa meravigliosa diretta Chelsea Liverpool assicuratevi di essere abbonati a Sky. Così facendo avrete diritto anche alla diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

CHI VINCERÀ?

Una delle sfide più importanti del calcio inglese andrà in scena proprio questo sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:30 a Stamford Bridge con l’entusiasmante diretta Chelsea Liverpool, valevole per la settima giornata della Premier League.

Il Chelsea era rimasto imbattuto nelle prime quattro giornate di campionato, vincendo contro West Ham e Fulham più i pareggi contro Crystal Palace e Brentford. Successivamente sono arrivate le sconfitte con Manchester United e Brighton, riscattate con il successo in Champions League contro il Benfica.

DIRETTA/ Chelsea Benfica (risultato 1-0): Rios decide il match (30 settembre 2025)

Il Liverpool invece nell’ultimo turno della Coppa dalle grandi orecchi è incappato in una sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray firmata Osimhen. In Premier League invece il ruolino di marcia dei Reds è invidiabile con sole vittorie, a parte il ko con il Crystal Palace.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Il Chelsea scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Sanchez in porta, difeso da James, Acheampong, Chalobah e Cucurella. In mediana il duo Caicedo-Fernandez con Estevao, Andrey Santos e Pedro Neto dietro a Joao Pedro.

Il Liverpool d’altro canto predilige il 4-3-3. Tra i pali Mamardashvili, pacchetto arretrato composto da Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez. Nella zona nevralgica del campo ecco Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai mentre in attacco Salah, Isak e Gakpo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA LIVERPOOL

Secondo i bookmakers, a partire favorito è il Liverpool a 2.25 contro i 2.88 per il Chelsea e il pareggio a 3.80. Il segno Gol appare quasi scontato a 1.50 rispetto ai 2.50 del No Gol.