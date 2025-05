DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL, SPETTACOLO A STAMFORD BRIDGE

Per qualcuno è tutto in gioco, per altri è già arrivata la gloria. La diretta Chelsea Liverpool, in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 17:30, vedrà i Blues a caccia di punti fondamentali per la qualificazione in Champions League.

Il Chelsea è a 60 punti, tanti quanti il Nottingham, e dovrà difendere la quinta posizione. In tutto ciò, i londinesi hanno messo un bel vantaggio in Conference League contro il Djurgarden, vincendo 4-1 in trasferta mentre in campionato l’ultima gara è stata l’1-0 all’Everton.

Video Djurgarden Chelsea (1-4)/ Gol e highlights: Jackson ne mette due! (Conference league)

Il Liverpool è già campione d’Inghilterra avendo conquistato il 20esimo titolo nella sfida contro il Tottenham per 5-1. Le prossime quattro gare infatti saranno ininfluenti per gli uomini di Arne Slot che però vorranno onorare il titolo.

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Chelsea Liverpool dovrete avvalervi di Sky tramite abbonamento al pacchetto Sport. La diretta streaming invece sarà visibile sull’applicazione di Sky Go.

DIRETTA/ Djurgarden Chelsea (risultato finale 1-4): Jackson la chiude! (28 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Il Chelsea si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1. In porta Jorgensen, difesa a quattro composta da Caicedo, Chalobah, Colwill e Cucurella. A centrocampo Lavia-Fernandez con Neto, Palmer e Madueke dietro a Nicolas Jackson.

Il Liverpool invece predilige l’assetto tattico 4-3-3 con Alisson tra i pali, protetto dal quartetto Tsimikas, Quansah, Alexander-Arnold e Konate. Nella zona nevralgica del campo ecco Gravenberch, Elliot e Jones con Salah, Nunez e Jota attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA LIVERPOOL

Considerando gli obiettivi, il Chelsea è favorito a 2.15 contro il 2 fisso del Liverpool a 3.10 e il pareggio a 3.70. Gol e No Gol rispettivamente a 1.50 e 2.50.

Probabili formazioni Djurgarden Chelsea/ Quote: turnover Blues? (Conference League, 1° maggio 2025)