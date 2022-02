Diretta/ Chelsea Liverpool streaming video tv: primo trofeo del 2022 (EFL Cup)

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL: FINALE EFL CUP!

Chelsea Liverpool, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso il Wembley Stadium di Londra sarà una sfida valevole per la finale della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Si assegna il primo trofeo della stagione Oltremanica in un confronto che vede in campo due squadre entrambe impegnate nella corsa ai quarti di finale in Champions League e che occupano rispettivamente il terzo e il secondo posto nella Premier League inglese, avendo rinviato gli impegni di campionato nel weekend proprio per disputare questa finale.

Il Chelsea è reduce proprio dalla vittoria per 2-0 contro il Lille che ha permesso ai Blues di ipotecare il passaggio del turno in Champions, i Reds dopo lo 0-2 inflitto a domicilio all’Inter hanno vinto in goleada 6-0 contro il Leeds United, restando col fiato sul collo del Manchester City capolista in campionato. Il 2 gennaio scorso le due squadre si sono affrontate a Stamford Bridge in Premier League nel loro ultimo precedente, Mané e Salah hanno portato in vantaggio il Liverpool ma Kovacic e Pulisic hanno firmato la rimonta del Chelsea.

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Chelsea Liverpool sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita detenendo i diritti della EFL Cup, la Coppa di Lega inglese.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Liverpool, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy; Christensen, Rudiger, Thiago Silva; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Jones; Salah, Mané, Luis Diaz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Chelsea Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



