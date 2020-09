Diretta Chelsea Liverpool/ Streaming video tv: subito un big match in Premier League

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL: UNA SFIDA PER IL TITOLO!

Chelsea Liverpool sarà diretta dal signor Paul Tierney, e si gioca alle ore 17:30 italiane di domenica 20 settembre: il big match di Stamford Bridge è valido per la 2^ giornata della Premier League 2019-2020, subito una sfida di cartello che tecnicamente potrebbe valere per il titolo. A questo proposito i Reds hanno iniziato la loro nuova stagione con una pirotecnica vittoria contro il Leeds, nella quale Mohamed Salah – un ex – è stato straordinario protagonista; la Premier League messa in bacheca dopo 30 anni ha galvanizzato gli uomini di Jurgen Klopp che ora puntano al bis, senza dimenticare una stagione europea da riscattare. Il Chelsea, che all’esordio nel torneo si è imposto sul campo del Brighton, non ha fatto male nella prima stagione di Frank Lampard come allenatore; entrato in Champions League (ma agli ottavi del torneo recente il Bayern è stato troppo più forte), adesso il club di Londra cercherà di tornare competitivo in maniera concreta per vincere il campionato. Aspettando che la diretta di Chelsea Liverpool prenda il via, vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

CHELSEA LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Liverpool sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico gli abbonati si potranno rivolgere a Sky Sport Uno e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. In assenza di un televisore sarà poi possibile assistere alla partita di Premier League grazie al servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Per Chelsea Liverpool Frank Lampard potrebbe confermare il 4-4-2 con il quale ha vinto a Brighton: in porta va ovviamente Kepa Arrizabalaga mentre i due centrali difensivi saranno Christensen e Zouma, un possibile avvicendamento sarà a destra con Azpilicueta che potrebbe prendere il posto di Reece James, anche se il classe ’99 ha già trovato il gol. A sinistra c’è Marcos Alonso; la cerniera mediana verrà composta da Jorginho e Kanté, il nuovo acquisto Havertz può giocare largo a destra a centrocampo oppure avanzare il suo raggio d’azione, formando una sorta di 4-2-3-1 con Mount sull’altro versante e Loftus-Cheek al centro, come supporto di Werner sulla trequarti.

Il Liverpool non ha cambiato rispetto allo scorso anno, ma può inserire giovani interessanti: uno di questi è Curtis Jones che cerca già spazio sulla mezzala, al fianco di Jordan Henderson ma con Wijnaldum e Naby Keita che restano favoriti. La difesa è quella impenetrabile dello scorso anno: davanti ad Alisson si piazzano Joe Gomez e Van Dijk, Alexander-Arnold e Robertson agiscono invece sulle corsie laterali. Davanti invece il consueto tridente: dicevamo di Salah che ha già segnato una tripletta al Leeds, l’egiziano partirà come sempre dalla destra mentre sull’altro versante ci sarà Sadio Mané, in mezzo Roberto Firmino che rappresenta l’equilibratore ma potrebbe venire rimpiazzato da Origi.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i Reds ad avere il vantaggio del pronostico nelle quote di Chelsea Liverpool, stilate dall’agenzia Snai: viene valutato 2,20 volte la somma messa sul piatto il segno 2 che identifica la vittoria degli ospiti, mentre un successo dei Blues vi farebbe guadagnare 3,10 volte quanto investito. Siamo comunque in una situazione di equilibrio: il segno X identifica l’eventualità del pareggio e porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA