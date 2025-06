Diretta Chelsea Los Angeles streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 16 giugno

DIRETTA CHELSEA LOS ANGELES FC (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente alla diretta Chelsea Los Angeles FC: i Blues nel 2021 avevano vinto la vecchia Coppa del Mondo FIFA con una finale sul Palmeiras, battuto ai tempi supplementari con le reti di Romelu Lukaku e Kai Havertz (su rigore), invece nel 2012 era stata una tremenda delusione per i Blues, che erano arrivati in finale battendo il Monterrey (Juan Mata, Fernando Torres e un’autorete nel tabellino) ma poi erano caduti in finale contro il Corinthians, per effetto del gol realizzato dall’eterno Paolo Guerrero. Nessuna partecipazione alla Coppa Intercontinentale, naturalmente, e oggi l’esordio al Mondiale per Club 2025.

Il Los Angeles FC non avrebbe dovuto esserci, ma è presente grazie all’esclusione del Club Leon: il club statunitense, dal quale recentemente è passato anche Giorgio Chiellini, gioca per la prima volta di sempre una competizione del genere grazie al 2-1 nello spareggio contro il Club America, nel 2023 ha raggiunto la finale della Champions League CONCACAF ma ha perso la doppia finale guardacaso contro il Leon, ni qualche modo dunque si è riscattato e ora vedremo come andrà questo esordio. Mettiamoci comodi perché ci siamo davvero: la diretta Chelsea Los Angeles FC sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

CHELSEA LOS ANGELES IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Chelsea Los Angeles in tv sarà in chiaro per tutti su Italia 1, mentre la diretta streaming video sarà anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

CHELSEA LOS ANGELES: INGLESI GRANDI FAVORITI

Una squadra è favorita d’obbligo nella diretta Chelsea Los Angeles, partita che sarà valida per il girone D del Mondiale per Club 2025: l’appuntamento è fissato alle ore 21.00 italiane di stasera, lunedì 16 giugno, presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, capitale dello Stato della Georgia.

Sarà quindi il debutto nel torneo iridato per il Chelsea di Enzo Maresca, che nemmeno un mese fa ha vinto la Conference League diventando così la prima squadra europea a vincere tutte le Coppe attualmente esistenti e completando il poker considerando che i londinesi hanno in bacheca anche due edizioni della defunta Coppa delle Coppe.

Il Chelsea ha vinto anche il Mondiale per Club 2021, naturalmente nel format che era utilizzato fino alla “rivoluzione” di questo super torneo a 32 squadre negli Stati Uniti d’America ed evidentemente è una delle possibili favorite per il successo finale – oltre che naturalmente per l’odierna diretta Chelsea Los Angeles.

Dall’altra parte ci sarà il Los Angeles FC: per la squadra della metropoli californiana bisogna ricordare la particolare modalità di qualificazione per questo Mondiale per Club. Non sarebbe stato infatti fra le quattro qualificate del Centro-Nord America, ma a causa dell’esclusione del Leon c’è stato uno spareggio nel quale il Los Angeles (finalista della Champions League Concacaf 2023) ha vinto 2-1 con i messicani dell’America.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LOS ANGELES

Modulo 4-2-3-1 per Enzo Maresca nelle probabili formazioni per la diretta Chelsea Los Angeles. In porta giocherà Sanchez; i quattro difensori titolari potrebbero essere James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; in mediana la coppia formata da Caicedo e Enzo Fernandez; infine il Chelsea in attacco potrebbe schierare il trio formato da Pedro Neto, Palmer e Madueke sulla trequarti alle spalle della prima punta Nkunku.

La risposta di Steve Cherundolo, allenatore del Los Angeles FC, dovrebbe invece proporre un modulo 4-3-3 con il portiere francese Lloris che è il nome di spicco; davanti a lui, la difesa a quattro con Palencia, Segura, Long e Hollingshead; il centrocampo potrebbe essere a tre uomini con Delgado, Igor Jesus e Tillman; infine il tridente d’attacco degli statunitensi potrebbe vedere in campo dall’inizio Ordaz, Ebobisse e Bouanga.

PRONOSTICO E QUOTE

Partita comprensibilmente a senso unico nel pronostico, la diretta Chelsea Los Angeles vede gli inglesi grandi favoriti nelle quote Snai a 1,27, mentre con il pareggio la quotazione sarebbe di 5,75 e in caso di vittoria di LA il segno 2 è indicato a 8,75.