Diretta Chelsea Manchester City/ Streaming video DAZN: Guardiola favorito ma…

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: OGGI LA SEMIFINALE DI FA CUP

Chelsea Manchester City, in diretta dallo Stadio di Wembley a Londra, è la partita in programma oggi, sabato 17 aprile 2021: fischio previsto per le ore 18.30 secondo il fuso orario italiano. Big match di grandissimo prestito per le semifinali della FA Cup: con la diretta tra Chelsea e Manchester City siamo pronti dunque a vivere un incontro bollente, dove in palio sarà messo un solo pass per la finalissima della coppa inglese. L’attesa verso tale incontro è grande, tenuto poi conto che entrambi i club sono stati protagonisti solo in settimana nei quarti di finale di Champions league.

I Blues di Tuchel hanno strappato una bellissima quando sofferta qualificazione contro il Porto, mentre i citizens di Guardiola, già capolista della Premier league e squadra al momento quasi imbattibile, ha ben fatto contro il Borussia Dortmund. E da una coppa (per la UEFA) a un’altra inglese: chi tra Chelsea e Manchester City volerà alla finale del prossimo 15 maggio?

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester City non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di FA Cup è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: LE PROBABILI FORMAZIONI

Pur affaticati dagli ultimi impegni in Europa, per le probabili formazioni della diretta Chelsea Manchester City saranno ancora i big dello spogliatoio i titolari scelti da Tuchel come da Guardiola per la sfida di quest’oggi. Per la semifinale della FA Cup, ecco che allora il tecnico del Chelsea dovrebbe dare spazio al 3-4-2-1 di partenza con in attacco Kai Havertz in dubbio però con Timo Werner: ai lati Pulisic e Mount dovrebbero essere i titolari annunciati. Per il centrocampo dei Blues si faranno poi oggi avanti dal primo minuto Kantè e Jorginho, con James e Chilwell in corsia, anche se dalla panchina scapitano Hudson Odoi e Kovacici. Pochi i dubbi in difesa, con la riproposizione del terzetto con Rudiger, Zouma e Azpilcueta.

Classico 4-3-3 per l’11 del Manchester City, dove Mister Guardiola dovrebbe dare spazio a Jesus in prima punta con Torres e Sterling adibiti sull’esterno del reparto offensivo. A centrocampo irrinunciabile Fernandinho in cabina di regia, con Silva e Zinchenko favoriti come mezz’ali titolari: attenzione però a Gundogan e Rodri, sempre a disposizione dalla panchina, anche se almeno il tedesco meriterebbe un poco di riposo. Per la difesa si faranno avanti poi Ruben Dias e Stones, con Cancelo e uno tra Mendy e Walker a coprire le corsie.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della semifinale della FA Cup, vediamo che il favore dei pronostico è tutto per i Citizens, di certo la squadra più in forma in questo momento. La Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.80 il successo del Manchester City oggi, contro il più alto 4.50 segnato per la vittoria del Chelsea: il pari è stato dato a 3.40.

