Diretta Chelsea Manchester City/ Streaming video: sfida a rischio a Stamford Bridge

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: SFIDA IN BILICO

Chelsea Manchester City, in diretta dallo Stamford Bridge di Londra, è la partita in programma oggi, domenica 3 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto alle ore 17.30. La Premier League torna dunque in campo con l’anno nuovo e ci regala per la 17^ giornata una sfida di grandissimo prestigio, e dove pure verranno messi in palio punti di gran peso: ma che pure è stata a lungo a rischio. Proprio in questi giorni in casa dei Citizens pare essere scoppiato un nuovo focolaio covid e già lo scorso 28 dicembre la squadra di Guardiola ha dovuto chiedere il rinvio del match di campionato con l’Everton. Il City pure ha rischiato ben grosso in vista di questo biG match contro il Chelsea, ma in extremis la partita è stata confermata. Questo a gran vantaggio dei Blues che pure sono alla ricerca di punti importanti per rilanciare la squadra di Lampard in zona UEFA. Il Chelsea, di ritorno da un pareggio extremis (con gol di Giroud) trovato pochi giorni fa con l’Aston Villa, al momento è infatti solo alla settima piazza della classifica, ma con 26 punti su 16 turni, rimangono agganciati ai club più in alto. E’ invece ancor più in basso il club di Guardiola, che pure ha ancora due partite da recuperare e che oggi scenderà in campo a ranghi ristretti. Nonostante gli assenti, sarà sicuramente grande calcio in campo a Stamford Bridge oggi.

CHELSEA MANCHETER CITY IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida di Premier League tra Chelsea e Manchester City è visibile in diretta tv solo su Sky: appuntamento alle ore 17.30 al canale Sky Sport Football. La partita sarà disponibile a tutti gli abbonati al servizio anche in streaming video, tramite l’app Sky Go.

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER CITY: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Chelsea e Manchester City, ci risulta certo molto complicato fissare le mosse di Guardiola per le probabili formazioni dei Citizens: come abbiamo detto prima, in casa del club di Manchester pare essere scoppiato un nuovo focolaio covid 19 e nei giorni scorsi il club ha deciso di non rendere note l’identità dei giocatori/personale colpiti. Non sappiamo dunque chi, oltre a Gabriel Jesus e Kyle Walker (annunciati positivo al coronavirus prima di natale) si trovi al momento in isolamento e che dunque non sarà a disposizione del tecnico per la sfida londinese. E’ invece più facile immaginare ora le mosse di Lampard per l’11 del Chelsea, che sarà padrone di casa nella 17^ giornata di Premier League. Nonostante un calendario fitto di impegni anche di gran prestigio, infatti il tecnico dei Blues per sfidare i citizens dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 consolidato, ricco di titolari: Lampard non lascerà nulla di intentato contro il Manchester City, non quando vi sono in palio punti di gran peso per la zona UEFA. Ecco che allora questo pomeriggio dovremo vedere pronti dal primo minuto Rudiger e Christensen in difesa, posti di fronte a Mendy, mentre in mediana non mancheranno Jorginho, come Mount e Kantè (ma occhio a Kai Havertz). In attacco ci sarà Giroud, uomo decisivo nell’ultimo scontro con l’Aston Villa, affiancato da Pulisic e Hudson Odoi.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i Citizens saranno oggi in campo in uno schieramento fortemente rimaneggiato per il focolaio da coronavirus scoppiato negli ultimi giorni, pure per i principali portali di scommesse, sono sempre loro i favoriti del pronostico. Il sito di scommesse Eurobet nell’1×2 del match, concede al successo del Chelsea la quota di 3.00, mentre fissa a 2.30 la valutazione per la vittoria del Manchester City: il pareggio è stato invece dato a 3.50.



