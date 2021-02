Diretta/ Chelsea Manchester United, streaming video e tv. Per la Champions

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER UNITED: BIG MATCH A LONDRA

Chelsea Manchester United, in diretta domenica 28 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno della Premier League inglese. Scontro tra due grandi del campionato che puntano soprattutto a blindare la Champions. L’occasione in particolare è per il Manchester United, che al momento occupa il secondo posto in classifica a braccetto col Leicester e con 6 punti di vantaggio sulla quinta posizione occupata proprio dal Chelsea. Vincendo questo scontro diretto dunque lo United farebbe un favore al quartetto, completato dal Manchester City in fuga in testa e dal West Ham quarto, che punta alla Champions della prossima stagione.

In caso contrario rientrerebbe invece di prepotenza in corsa il Chelsea, che arriva all’appuntamento galvanizzato dal colpaccio in Champions League in casa dell’Atletico Madrid, grazie a una straordinaria prodezza di Olivier Giroud in acrobazia. Ma in patria i “Blues” devono recuperare terreno per non essere tagliati fuori dall’Europa che conta nella prossima stagione.

CHELSEA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester United sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Premier League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della sfida tra Chelsea e Manchester United a Stamford Bridge. I padroni di casa allenati da Thomas Tuchel scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ole Gunnar Solskjaer con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Chelsea Manchester United: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.20 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.40 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.30 volte l’importo scommesso.

