Diretta Chelsea Manchester United/ Streaming video: Solskjaer deve tornare a vincere

Chelsea Manchester United, diretta dall’arbitro Anthony Taylor, è la partita valida per la 26^ giornata della Premier League, previsto oggi, lunedì 17 febbraio 2020 tra le mura di Stamford Bridge: fischio d’inizio previsto per le ore 21,00. Sarà la diretta tra Chelsea e Manchester United certo l’impegno più atteso di questo intenso turno del primo campionato inglese: il prestigio delle due formazioni come i protagonisti oggi chiamati a Londra meritano tutta l’attenzione esclusiva degli appassionati e non solo, perchè pure i tre punti messi oggi in palio per la classifica avranno oggi il loro peso. Graduatoria alla mano infatti vediamo bene che sia i Blues di Lampard che i Red Devils di Solskjaer negli ultimi turni certo non hanno sorriso: nessun successo nelle ultime tre giornate di campionato per i due club e dunque la grande necessità oggi di tornare a vincere, per non perdere il treno con i piazzamenti più importanti della classifica e ovviamente con le Coppe Uefa della prossima stagione. Questo vale sia per il Chelsea, di ritorno da due pareggi di fila con Arsenal e Leicester, che soprattutto per lo United, che deve ancora alzare la testa dopo le sconfitte rimediate con Liverpool e Burnley. L’occasione però per tornare a graffiare è più che propizia: chissà che accadrà in campo!

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester United non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 203 di Sky, ovvero Sky Sport Football. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Premier league in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Esaminiamo ora le probabili formazioni della diretta Chelsea Manchester United, allo studio dei due allenatori, vista la grande necessità di punti non ci sorprende che entrambi i tecnici oggi optino per i loro giocatori più importanti, infortuni permettendo ovviamente. Ecco che allora in casa del Blues Lampard dovrebbe di nuovo affidarsi al 4-2-3-1 visto anche contro il Leicester, dove Abraham, Pedro e Hudson Odoi saranno i titolari in attacco, con il supporto di Mount sulla tre quarti. In mediana poi vi sarà spazio stasera per Kantè e Jorginho, mentre toccherà a Azpilicueta, Christenson, Rudiger e James posizionarsi in difesa dal primo minuto. Per l’11 di Solskjaer sarà pure il 4-2-3-1 il modulo da cui ripartite per tornare a vincere: qui Martial sarà prima punta affiancato da James e Mata, mentre il titolare sulla tre quarti sarà Fernandes. Per la mediana dei Diavoli poi si faranno avanti questa sera Pereira e Fred, e saranno Shaw, Lindelof, Maguire e Bissaka i titolari in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della diretta tra Chelsea e Manchester United ci pare complicato immaginare un pronostico netto, dato il valore dei due club e lo stato di forma abbastanza simile. Il portale di scommesse snai però, alla vigilia del fischio d’inizio non esita a concedere ai Blues il favore del pronostico: nell’1×2 la loro vittoria è stata data a a 1,85, contro la quota piò alta del Manchester, a 4,25: il pari vale 3,60.



