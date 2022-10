DIRETTA/ Chelsea Milan Primavera video streaming tv: sfida a un’avversaria tostissima

DIRETTA CHELSEA MILAN PRIMAVERA: FOCUS SUGLI INGLESI

Nella diretta di Chelsea Milan Primavera i giovani rossoneri si trovano di fronte un’avversaria tostissima: il Chelsea infatti è una delle squadre che dalla creazione della Youth League (2013) ha avuto i migliori risultati. Basti pensare che tra il 2015 e il 2019 gli inglesi hanno raggiunto quattro finali in cinque edizioni: hanno vinto le prime due, rispettivamente contro Shakhtar Donetsk (3-2) e Psg (2-1) per poi perdere le altre due, 0-3 dal Barcellona e 1-3 dal Porto. Nel 2017, anno di “pausa”, semplicemente il Chelsea non era in Youth League visto che la prima squadra si era qualificata solo per l’Europa League.

Nel 2019 era arrivata un’eliminazione al girone con 6 punti (dietro Ajax e Lille), mentre nell’ultima edizione il Chelsea è caduto al playoff (secondo nel girone alle spalle della Juventus) per mano del Genk, che si è imposto con un netto 5-1. Al di là di questi ultimi due risultati, resta che la formazione Under 19 di Londra è davvero competitiva, e anche quest’anno parte per vincere la Youth League: bisognerà dunque vedere come il Milan Primavera saprà comportarsi nella terza giornata del girone, che potrebbe essere molto importante per le speranze di passaggio del turno… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHELSEA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA YOUTH LAGUE

La diretta tv di Chelsea Milan Primavera viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Youth League è dunque riservato agli abbonati Sky, che eventualmente potranno servirsi della diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

CHELSEA MILAN PRIMAVERA: GIRONE EQUILIBRATO

Chelsea Milan Primavera, in diretta mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso il Cobham Training Centre, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Youth League. Girone molto equilibrato con il Milan che punta a restare in vetta alla classifica, con tutte le squadre al momento in fila indiana: 4 punti nelle prime 2 partite per il Milan, 3 per la Dinamo Zagabria, 2 per il Salisburgo e solo uno per il Chelsea, che dovrà provare a sfruttare questo scontro per rimettersi in carreggiata.

Gli inglesi hanno iniziato male l’avventura in Youth League incassando 4 gol in Croazia per poi pareggiare 1-1 in casa contro il Salisburgo. Il Milan ha pareggiato in Austria all’esordio per poi vincere e convincere con un 3-0 rifilato alla Dinamo Zagabria. Stesso punteggio con il quale i giovani rossoneri hanno vinto a Bologna nell’ultimo weekend, rilanciandosi anche nella classifica del campionato Primavera 1.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Milan Primavera, match che andrà in scena al Cobham Training Centre. Per il Chelsea, Edward Brand schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Curd; Gilchrist, Akomeah, Humphreys, Sturge; Tauriainen, Hall; Hughes, Webster, Castledine; Soonsup-Bell. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava; Bozzolan, Paloschi, Coubis, Simic; Zeroli, Pluvio, Eletu; Traoré, Longhi, El Hilali.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Chelsea Milan primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Youth League. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











