Diretta Chelsea Milan streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole dei rossoneri (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA CHELSEA MILAN (RISULTATO 0-0): SI GIOCA L’AMICHEVOLE!

Mentre sta per iniziare la diretta Chelsea Milan, dobbiamo notare che la storia dei precedenti ufficiali è favorevole agli inglesi, che hanno infatti ottenuto tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta in sette partite contro i rossoneri. Tra l’altro, la differenza si deve per intero al doppio confronto nel girone E della Champions League 2022-2023, che vide il Chelsea imporsi nettamente in entrambe le partite.

Il match d’andata fu giocato a Stamford Bridge il 5 ottobre 2022 e vide i padroni di casa londinesi imporsi per 3-0 grazie ai gol di Fofana al 24’ minuto, Aubameyang al 56’ e James al 61’, per una pratica ampiamente chiusa con mezz’ora d’anticipo.

Il fattore campo non aiutò il Milan al ritorno, appena sei giorni più tardi (incombevano i Mondiali in Qatar): l’11 ottobre 2022 infatti il Chelsea espugnò per 0-2 San Siro con il gol di Jorginho su calcio di rigore al 21’ minuto e il gol nuovamente di Aubameyang al 34’. Oggi naturalmente si tratta di amichevole, ma staremo a vedere se i rossoneri sapranno scrivere una storia diversa nella diretta Chelsea Milan! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CHELSEA MILAN: AMICHEVOLE DI LUSSO A STAMFORD BRIDGE

Seconda partita consecutiva, di livello ancora più alto rispetto alla precedente: oggi, domenica 10 agosto 2025, sarà infatti il giorno della diretta Chelsea Milan, partita amichevole che i rossoneri disputeranno alle ore 16.00 italiane a Stamford Bridge, la storica casa dei Blues londinesi.

Il Chelsea di Enzo Maresca è reduce da una stagione davvero eccellente, nella quale gli inglesi hanno conquistato la Conference League e soprattutto hanno trionfato nel Mondiale per Club, vincendo la finale con un eccezionale 3-0 rifilato al PSG esattamente quattro settimane fa, grazie alla doppietta di Palmer e alla doppietta di Joao Pedro.

Per il Milan di Max Allegri sarà quindi ovviamente una sfida più impegnativa rispetto a quello di ieri pomeriggio con il Leeds, curiosamente inoltre questo sarà addirittura il quarto confronto con il calcio inglese nell’estate del Diavolo, considerando che nel corso della tournée orientale il Milan ha affrontato anche Arsenal e Liverpool.

Potremmo dire che il corso d’inglese si è reso necessario dopo un anno nel quale lo “studente” Milan ha faticato davvero parecchio ed è rimasto di conseguenza fuori dalle Coppe europee. Le partite internazionali dunque sono esclusivamente in amichevole, motivo in più per godersi una domenica pomeriggio di grande calcio da Londra con la diretta Chelsea Milan…

DIRETTA CHELSEA MILAN IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Chelsea Milan in tv sarà garantita dalla piattaforma Dazn in diretta streaming video, inoltre segnaliamo anche una differita in chiaro per tutti sul Nove, che però sarà visibile solamente alle ore 21.30 di stasera.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN

Naturalmente ci attendiamo tanti grandi nomi nelle probabili formazioni per la diretta Chelsea Milan. Cominciando dalle scelte di Enzo Maresca, per il Chelsea si può pensare a un modulo 4-2-3-1 con Sanchez in porta; la difesa dei campioni del Mondo potrebbe prevedere titolari Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella, mentre James e Caicedo sono favoriti in mediana e sulla trequarti potrebbero agire Palmer, Fernandez e Pedro Neto alle spalle del centravanti Joao Pedro.

Per quanto riguarda il Milan, è legittimo attendersi molti cambi rispetto a ieri contro il Leeds e allora spazio a chi ieri non ha giocato, come ad esempio Maignan; in difesa potrebbe tornare titolare Tomori, possibile invece un doppio sforzo per Gabbia e Pavlovic, specie se oggi ci fosse la difesa a tre; in questo caso potremmo vedere un folto centrocampo a cinque con Jimenez, Loftus-Cheek, magari un bis per Musah e il nuovo acquisto Jashari, ma soprattutto Stamford Bridge potrebbe essere il palcoscenico giusto per l’esordio rossonero di Modric. Davanti infine puntiamo su Gimenez con Leao.