DIRETTA/ Chelsea Milan video streaming tv: a Londra arbitra Danny Makkelie

DIRETTA CHELSEA MILAN: L’ARBITRO

Quali saranno gli arbitri della diretta di Chelsea Milan? Tutti olandesi con il fischietto principale che sarà Danny Makkelie. I guardalinee saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries con quarto uomo Allard Lindhout. Il Var sarà Dennis Higler mentre l’Avar sarà Pol van Boekel. Makkelie è nato a Willemstad il 28 gennaio del 1983 e di professione principale fa il poliziotto. Fa l’arbitro da quando aveva 16 anni e nel 2005 ad appena 22 debutta tra i professionisti. La prima gara in Eredivise la dirige nel novembre del 2009, si tratta della sfida Heracles Almelo Sparta Rotterdam.

Probabili formazioni Chelsea Milan/ Quote, rossoneri decimati a Stamford Bridge

Nel gennaio del 2011 diventa internazionale con debutto nel giugno del 2012 in Austria Romania gara terminata con un pareggio a reti inviolate. Si tratta di un arbitro dalla grande personalità e dal polso fermo, contro il quale davvero risulta difficile anche solo protestare. Quest’anno è stato designato in Champions League per la delicata sfida Bayern Barcellona terminata col risultato finale di 2-0. Ha diretto anche tre gare nei turni preliminari: Trabzonspor Copenaghen 0-0, Bodo Glimt Dinamo Zagabria 1-0 e Sheriff Viktoria Plzen 1-2.

Probabili formazioni Chelsea Milan/ Diretta tv: varie assenze per Pioli

CHELSEA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Chelsea Milan sarà visibile soltanto in streaming video, non in tv dato che non è stata inserita nel palinsesto delle emittenti satellitari. L’evento è infatti una esclusiva di Amazon Prime. Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con la piattaforma di Bezos potranno accedere alla visione da computer attraverso il sito ufficiale oppure da smartphone e tablet attraverso l’applicazione, oltre che dalle smart tv compatibili.

CHELSEA MILAN: SERVE UNA IMPRESA A PIOLI!

Chelsea Milan, in diretta mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League. Rossoneri a Stamford Bridge per quello che sulla carta è il big match del girone, con i Blues però che sono già alle strette dopo la sconfitta all’esordio (costata l’esonero a Thomas Tuchel) e il pari in casa contro il Salisburgo, che alla prima giornata ha fermato sull’1-1 anche il Milan.

DIRETTA/ Chelsea Salisburgo (risultato finale 1-1): Okafor risponde a Sterling!

I rossoneri però hanno poi vinto brillantemente contro la Dinamo Zagabria, prendendo il comando del raggruppamento, inseguendo anche Napoli e Atalanta in testa alla classifica della Serie A, riscattando la sconfitta contro i partenopei prima della sosta grazie alla vittoria in extremis strappata ad Empoli. Il Milan torna a giocare in Champions in casa del Chelsea dopo 23 anni, l’ultima volta era stata il 15 settembre 1999, finì allora con un pareggio a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Milan, match che andrà in scena a Stamford Bridge a Londra. Per il Chelsea, Graham Potter schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Jorginho; Mount, Havertz, Sterling; Aubameyang. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Chelsea Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA