Diretta Chelsea Palmeiras/ Streaming video tv: ecco la finale (Mondiale per Club)

DIRETTA CHELSEA PALMEIRAS: LA FINALE!

Chelsea Palmeiras, in diretta sabato 12 febbraio alle ore 17:30 dal Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, è la finale del Mondiale per Club 2021. La scorsa edizione del torneo è stata vinta dal Bayern Monaco, i quali hanno trionfato superando in finale il Tigres. Il Chelsea arriva alla finale della competizione, dopo aver vinto 0-1 nel precedente turno contro l’Al-Hilal, grazie al gol decisivo siglato da Lukaku. La squadra di Thomas Tuchel è sicuramente favorita per la vittoria del trofeo.

Il Palmeiras è reduce dalla vittoria in semifinale sull’Al Ahly, nella quale ha conquistato la possibilità di disputare la finale imponendosi con un secco 2-0. Nonostante i favori dei pronostici non siano dalla parte della compagine allenata da Abel Ferreira, i brasiliani non perdono una partita dallo scorso novembre. Il Palmeiras è campione in carica della Copa Libertadores, competizione vinta grazie al successo nella finale tutta brasiliana giocata contro il Flamengo. Si prospetta quindi una partita combattuta tra Chelsea e Palmeiras.

CHELSEA PALMEIRAS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE DEL MONDIALE PER CLUB

La diretta tv di Chelsea Palmeiras, finale del Mondiale per Club 2021 non sarà disponibile sui canali del digitale terrestre o satellitari. Nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per la trasmissione della competizione. E’ possibili seguire la partita in diretta streaming video sul canale YouTube della FIFA, collegandosi da un dispositivo mobile come PC, smartphone e tablet, o da Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA PALMEIRAS

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Chelsea Palmeiras, le quali si affronteranno nella finale del Mondiale per Club 2021. L’allenatore della squadra londinese, Thomas Tuchel, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-3. A guidare il reparto offensivo del Chelsea ci sarà Lukaku, confermato dopo il gol decisivo in semifinale. A supportare il belga ci saranno Ziyech e Havertz. Questa la probabile formazione titolare del Chelsea: Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Havertz.

Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, dovrebbe rispondere schierano la sua squadra con un 4-2-3-1. A reggere il peso dell’attacco sarà Rony, con il terzetto sulla trequarti composto da Scarpa a destra, Veiga al centro e Dudu sulla sinistra. Questi ultimi due si sono resi fondamentali nella vittoria in semifinale con un gol e un assist a testa. Ecco la probabile formazione titolare del Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo ora uno sguardo alle quote per le scommesse della finale del Mondiale per Club 2021, la diretta Chelsea Palmeiras, fornite dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sono dalla parte dei Blues, infatti la vittoria del Chelsea, abbinata al segno 1, è quotata 1.65. L’eventuale pareggio tra le due squadre nei tempi supplementari, con il segno X, è proposto a 3.80. Il successo del Palmeiras, associato al segno 2, ha una quota di 4.75.

