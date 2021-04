Diretta Chelsea Porto/ Streaming video tv: Blues favoriti (Champions League)

DIRETTA CHELSEA PORTO: PER GLI OSPITI RIMONTA IMPOSSIBILE!

Chelsea Porto, diretta dall’arbitro francese Clement Turpin presso lo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, è la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League che si giocherà questa sera, martedì 13 aprile 2021, con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00. La principale curiosità legata alla diretta di Chelsea Porto è che le formazioni inglese e portoghese si ritrovano a sei giorni di distanza dal match d’andata nuovamente a Siviglia, sede in campo neutro a causa del Covid di entrambe le partite di questo quarto di finale: il primo match al Sanchez Pizjuan ha sorriso al Chelsea, che ha vinto per 0-2 in “casa” del Porto grazie ai gol segnati da Mount e Chilwell e adesso è di conseguenza ad un passo dalla qualificazione per le semifinali di Champions League, che i Blues raggiungerebbero anche in caso di sconfitta con un gol di scarto.

Al Porto dunque servirebbe una notte memorabile per ripetere l’impresa già riuscita agli ottavi contro la Juventus, che si è lasciata sfuggire davvero una grande occasione. I rimpianti bianconeri però ormai contano davvero poco: Chelsea Porto riserverà sorprese oppure Tuchel staccherà il biglietto per la semifinale senza troppa fatica?

DIRETTA CHELSEA PORTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Porto sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, che potranno affidarsi ai canali della piattaforma satellitare per seguire questa partita dei quarti di Champions League. Di conseguenza, questo significa che sarà un’esclusiva Sky pure la diretta streaming video, garantita dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PORTO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Chelsea Porto, ecco che i “padroni di casa” inglesi si dovrebbero schierare con il modulo 3-4-2-1. In porta Mendy, davanti a lui nella difesa a tre dovrebbero agire dal primo minuto Azpilicueta, Christensen e Rüdiger. A centrocampo ecco invece la coppia centrale Jorginho-Kovacic, mentre sulle fasce dovremmo vedere James a destra e Chilwell a sinistra. Infine in attacco ci aspettiamo titolari Mount e Werner, mentre resta possibile un ballottaggio tra Havertz e Giroud per l’ultima maglia a disposizione. Dall’altra parte, avremo un Porto schierato con il 4-4-2 dal suo allenatore Sergio Conceicao, che recupera Sergio Oliveira e Taremi dopo le squalifiche dell’andata. Vedremo dunque Marchesín a difendere i pali e davanti a lui in difesa Mbemba e Pepe coppia centrale più i terzini Manafá a destra e Zaidu Sanusi a sinistra. A centrocampo Uribe e Otávio centrali mentre sulle fasce avremo gli esterni Sérgio Oliveira a destra e Corona a sinistra. Nel reparto offensivo infine ci sarà il tandem formato da Taremi e Marega.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Chelsea Porto in base alle quote dell’agenzia Snai, ricordando che in casa stavolta sono gli inglesi, pur giocando sempre a Siviglia. Il segno 1 è nettamente favorito ed è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo del Porto.



