DIRETTA CHELSEA PSG (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Gli ultimi minuti prima della diretta Chelsea Psg, la grande finale del Mondiale per Club 2025, ci permettono di ricordare che mai nessuna squadra francese ha vinto nella storia il Mondiale oppure la Coppa Intercontinentale, anche perché nel 1993 l’Olympique Marsiglia fu escluso e il Milan giocò contro il San Paolo, venendo però sconfitto per 3-2 dai brasiliani.

Numeri naturalmente ben diversi per il calcio inglese, per merito anche del Chelsea che in realtà perse nel 2012 contro il Corinthians, ma poi è riuscito a conquistare il Mondiale per Club nel 2021 (ma per la precisione il 12 febbraio 2022), con il successo per 2-1 ai tempi supplementari nella finale contro il Palmeiras, battuto anche poco più di una settimana fa nei quarti di finale nella prima edizione allargata a 32 squadre del Mondiale per Club. Un’avventura che è durata un mese e che adesso sta per laureare la vincitrice: cediamo allora immediatamente la parola ai protagonisti della diretta Chelsea Psg! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHELSEA PSG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Naturalmente sarà su Canale 5 la diretta Chelsea Psg in tv in chiaro, mentre saranno Mediaset Infinity e DAZN a fornire la diretta streaming video della finale del Mondiale per Club 2025.

CHELSEA PSG: LA FINALE DEL MONDIALE PER CLUB 2025

Eccoci alla fine della grande avventura: la diretta Chelsea Psg sarà la finale del Mondiale per Club 2025, alle ore 21.00 italiane di questa sera, domenica 13 luglio, al MetLife Stadium di East Rutherford, dove si affrontano due big che poche settimane fa hanno entrambe conquistato una Coppa europea e ora si giocano il mondo.

Grande soddisfazione per il Chelsea di Enzo Maresca, che si è già aggiudicato la Conference League e ora proverà a conquistare il torneo iridato, dove più di tutte le altre big europee si è confrontato con il resto del mondo e in particolare con il Brasile, considerati per i Blues inglesi i successi contro il Palmeiras nei quarti di finale e il Fluminense, sconfitto per 2-0 in semifinale.

Di fronte però ci sarà il Psg di Luis Enrique, che a prescindere dall’epilogo di stasera è in questo momento la squadra più forte del mondo. Le vittorie di Ligue 1 e Coppa di Francia, la conquista della sospirata prima Champions League travolgendo l’Inter in finale e poi un cammino autorevole per il Paris Saint Germain anche nel Mondiale per Club, con le perle dei successi contro il Bayern ai quarti e soprattutto il Real Madrid, travolto 4-0 in semifinale.

Ecco allora che saranno i francesi ad indossare i panni dei grandi favoriti, contro un Chelsea che però naturalmente in una partita secca non parte sconfitto contro nessuno. Per il Psg però c’è la grande occasione di sigillare la stagione perfetta – senza paragoni perché non c’era mai stato prima un Mondiale per Club estivo – con la diretta Chelsea Psg…

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA PSG

Enzo Maresca dovrebbe confermare le sue scelte nelle probabili formazioni per la diretta Chelsea Psg. Schieriamo allora gli inglesi con il modulo 4-3-3 e Sanchez in porta, protetto dai quattro difensori Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; centrocampo a tre, nel quale i titolari potrebbero essere Palmer, Caicedo ed Enzo Fernandez; infine in attacco puntiamo sul tridente con Nkunku e Pedro Neto ai fianchi del centravanti Joao Pedro.

Luis Enrique invece non ritrova Lucas Hernandez e Pacho, squalificati per due giornate, di conseguenza anche il Psg potrebbe confermare il 4-3-3 della semifinale con Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Mendes da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti a Donnarumma. A centrocampo Fabian Ruiz, scatenato contro il Real, giocherà con Vitinha e Neves, infine sembra tutto chiaro anche nel tridente con Doué e Kvaratskhelia ai fianchi della prima punta Dembélé.

PRONOSTICO E QUOTE

Francesi nettamente favoriti, lo sostengono anche le quote Snai per il pronostico sulla diretta Chelsea Psg che propongono il segno 2 a 1,60, mentre poi si sale a 4,10 in caso di pareggio e fino a 4,90 volte la vostra giocata qualora fosse il Chelsea a laurearsi campione del Mondo.