Diretta/ Chelsea Rennes (Champions League) streaming video tv: sfida delicata

Chelsea Rennes, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21.00 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Blues in un momento eccezionale dal punto di vista difensivo, tra Champions e Premier League la squadra di Lampard non incassa gol da quattro partite ufficiali consecutive ed ha ottenuto due larghe vittorie negli ultimi impegni. Allo 0-4 di Krasnodar della settimana scorsa ha fatto seguito lo 0-3 inflitto al Burnley. Battere anche il Rennes in casa spianerebbe la strada ai londinesi verso la qualificazione agli ottavi di finale, ma per blindarla bisognerà battere il solido Rennes. Che perdendo di misura una combattuta sfida contro il Siviglia ha però messo a rischio il cammino nella competizione e solo un exploit nel doppio confronto con gli inglesi potrebbe cambiare le carte in tavola. In campionato il Rennes ha battuto 2-1 il Brest e ora dovrà provare a cercare la prima vittoria in Europa, dopo aver raggiunto in questa stagione la fase a gironi di Champions League per la prima volta nella sua storia.

DIRETTA CHELSEA RENNES IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Chelsea Rennes sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA RENNES

Le probabili formazioni di Chelsea Rennes, sfida che andrà in scena presso Stamford Bridge a Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Frank Lampard con un 4-2-3-1: Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kanté; Pulišić, Havertz, Mount; Werner. Gli ospiti guidati in panchina da Julien Stephan schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Bourigeaud, Grenier, Camavinga; Doku, Guirassy, Terrier.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Chelsea Rennes grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



