Diretta Chelsea D Roma D streaming video tv: quote e probabili formazioni da Stamford Bridge per la quinta giornata di Champions League femminile 2025/2026.

DIRETTA CHELSEA ROMA DONNE (RISULTATO 6-0): FIRMA ANCHE BRONZE

Inizia la ripresa tra Chelsea e Roma. Fallo di mano di Pandini, rigore per il Chelsea. Nusken calcia e cala il poker. Kerr ci prova di testa, palla fuori. Nusken ha la palla del pokerissimo ma spara alto. Di Guglielmo chiude in ripiegamento difensivo. Inserimento di Hamano e pokerissimo del Chelsea. Pochi minuti alla fine, Chelsea a caccia del sesto gol. Pallonetto di Bronze e sesto gol per il Chelsea. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

KANERYD CALA IL TRIS!

Kerr di testa spreca la rete del tre a zero. Il Chelsea continua ad avere il predominio del gioco. Charles dentro per Kaneryd che da sola in area mette la palla del tris. Termina la prima frazione di gioco. Una Roma volenterosa e coraggiosa ha provato a mettere in difficoltà la compagine inglese ma la differenza tecnica in campo è notevole. Nella ripresa le giallorosse dovranno provare a limitare i danni. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA CHELSEA ROMA DONNE: INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League femminile viene trasmessa in esclusiva da Disney+ ed anche la diretta Chelsea Roma verrà mandata in onda da questa piattaforma. Spazio dunque allo streaming garantito dall’applicazione e dal sito web mentre in televisione la si potrà vedere nello stesso modo usando una smart tv.

RADDOPPIA KAPTEIN!

Inizia il match tra Chelsea e Roma. Ci prova Baltimore, Lukasova blocca. Giugliano ci prova da fuori area, sfera che non trova la porta. Lukasova salva su Macario. Chelsea in vantaggio! Autogol di testa da parte di Bergamaschi sul cross di Baltimore. Dragoni ci prova dalla distanza, chiude bene la difesa del Chelsea. Kaptein! Raddoppia il Chelsea! Di destro la mette nel sacco, Roma in grandissima difficoltà per un match che sembra decisamente compromesso. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Ormai siamo arrivati al calcio d’inizio per la diretta Chelsea Roma donne: la squadra giallorossa affronta quello che è un vero e proprio big match di Champions League, la squadra inglese è certamente una delle più quotate in ambito internazionale anche se poi i successi sono pochi. Nel 2021 però il Chelsea aveva raggiunto la finale del torneo: in una formula ancora priva di gironi aveva eliminato il Benfica con un 8-0 tra andata e ritorno, poi l’Atletico Madrid e il temuto Wolfsburg prima di far fuori il Bayern Monaco in una semifinale bellissima, sconfitta per 2-1 in Baviera e ribaltone con un 4-1 a Londra.

In finale il Chelsea si era trovato di fronte il Barcellona, alla prima pagina del suo straordinario ciclo: dopo pochi secondi l’autorete di Melanie Leupolz aveva complicato la vita alle inglesi e le blaugrana avevano dilagato con il rigore di Alexia Putellas e i gol di Aitana Bonmatì e Caroline Graham Hansen, vincendo la prima di tre Champions League in quattro anni. Sarà quindi durissima per le giallorosse, però mai dire mai perché tutte le partite cominciano dallo 0-0 e anche questa: mettiamoci allora comodi perché la diretta Chelsea Roma donne sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CHELSEA ROMA, BEN SETTE PUNTI DI DISTACCO

In campo mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21:00 per la diretta Chelsea Roma di Champions League femminile. A Stamford Bridge si disputa infatti un impegno valido per la quinta giornata della competizione europea e questa sera a darsi battaglia ci sono due squadre che lotteranno per provare ad accedere al turno successivo.

Le ragazze guidate in panchina dal tecnico Rossetti sono chiamate ad uno sforzo davvero importante se vorranno davvero tentare di fare risultato contro una big come la società inglese tenendo presente che fino a questo momento hanno totalizzato un solo punto, come il Benfica D ed il St. Polten D, piazzandosi al sedicesimo posto.

Le giallorosse non hanno mai vinto dall’inizio del torneo ma sono in ogni caso reduci dal pareggio per 1 a 1 maturato contro il Leuven D nella seconda parte del mese di novembre. Le londinesi inseguono dal canto loro la vetta della classifica partendo dalla sesta posizione grazie agli otto punti finora conquistati in Europa.

Le Blues cercheranno di scavalcare il Barcellona D, al comando con dieci punti insieme al Lyon D, dopo aver chiuso sull’1 a 1 proprio la sfida contro le catalane, impegnate invece contro il Benfica D, che ha avuto luogo nell’ultima giornata. Attenzione però alle inseguitrici senza dimenticare che ci sarà soltanto un’altra partita dopo quella odierna.

CHELSEA D ROMA D, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Chelsea D Roma D: la compagine britannica allenata da Sonia Bompastor dovrebbe presentarsi scegliendo un 4-1-4-1 con Peng, Baltimore, Bjorn, Girma, Bronze, Walsh, Thompson, Kpatein, Cuthbert, Carpenter e Beever-Jones. Le giocatrici allenate da mister Rossettini partiranno invece utilizzando il modulo 4-3-3 con Baldi, Bergamaschi, Oladipo, Valdezate e Di Guglielmo, Greggi, Giugliano e Rieke, Viens, Corelli e Pilgrim.

LE QUOTE

Le quote di Netwin coincidono con quelle di BetssonIT in relazione al pronostico della diretta Chelsea D Roma D: la sfida di oggi per la squadra di casa sembra essere solo una formalità considerato che il segno 1 viene indicato ad appena 1.04 da entrambe le agenzie di scommesse. La trasferta si preannuncia invece come una lotta molto dura da vincere per le giallorosse quotate vincenti addirittura a 30.00 e persino il pareggio potrebbe essere un risultato difficile da strappre col segno x pagato a 11.00.