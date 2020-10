Diretta Chelsea Siviglia/ Streaming video tv: subito un big match in Champions League

DIRETTA CHELSEA SIVIGLIA: PER IL PRIMATO DEL GIRONE

Chelsea Siviglia sarà diretta dall’arbitro italiano Davide Massa, ed è in programma alle ore 21:00 di martedì 20 ottobre: siamo a Stamford Bridge, dove si gioca una partita valida per la prima giornata nella fase a gironi di Champions League 2020-2021. Del gruppo E fanno parte anche Rennes e Krasnodar, dunque almeno sulla carta queste due squadre si giocano il primo posto nel girone; agosto trionfale per gli andalusi che hanno vinto la loro sesta Europa League (o Coppa Uefa) ma ora vogliono finalmente provare a fare strada anche nella competizione più importante, dove raramente sono riusciti a fare la differenza. Il Chelsea sembra ancora un cantiere in costruzione: Frank Lampard è un allenatore giovane che sta provando a dare un’identità alla sua squadra, i rinforzi ci sono stati ma i risultati sono ancora ondivaghi. L’anno scorso l’eliminazione agli ottavi ha lasciato l’amaro in bocca, ora si spera di fare di meglio. Aspettando che la diretta di Chelsea Siviglia prenda il via, possiamo iniziare a fare un’analisi circa le possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CHELSEA SIVIGLIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Siviglia viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico siamo su Sky Sport 254, dunque l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita di Champions League con il consueto servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA SIVIGLIA

Si avvicina il momento di Chelsea Siviglia: Frank Lampard dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1, valutando eventualmente l’ingresso di Thiago Silva che farebbe coppia con Christensen o Zouma. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Azpilicueta e Chilwell, in porta ovviamente Arrizabalaga ed è confermato anche il tandem di centrocampo, con la regia di Jorginho che sarà supportata dal solito Kanté. Davanti, ci sono maggiori possibilità: Reece James può alzare la sua posizione ma occhio anche a Ziyech pronto a sfidare Pulisic, che resta in ballottaggio per agire a sinistra scalzando Mount. Difficile che a rimanere fuori sia Havertz: il tedesco giocherà alle spalle di Timo Werner, naturalmente in vantaggio su Tammy Abraham.

Per Julen Lopetegui il modulo è sempre il 4-3-3: Bounou ha preso il posto da portiere e lo difende anche questa sera, al centro della difesa Diego Carlos farà coppia con Sergi Gomez lasciando invece all’esperienza di Jesus Navas ed Escudero le corsie laterali. Centrocampo con Fernando che come sempre è votato all’impostazione, Rakitic e Jordan saranno le due mezzali; la possibile variante è Oliver Torres, così come Aleix Vidal potrebbe sostituire uno degli esterni offensivi. Tuttavia Suso e Ocampos restano favoriti; la prima punta dovrebbe essere Luuk De Jong, sempre in ballottaggio con En Nesyri e senza dimenticarsi di Carlos Fernandez, titolare nell’ultima di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le sue quote per un pronostico su Chelsea Siviglia, indicando nei Blues i favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte la posta in palio, il segno 2 per il successo degli andalusi vale 3,65 volte la giocata e dunque anche gli ospiti si difendono con la possibilità di fare il colpo. Il pareggio, regolato dal segno X, porterebbe in dote un guadagno corrispondente a 3,55 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA