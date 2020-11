Diretta/ Chelsea Tottenham (Premier League) streaming video e tv: derby di Londra

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM: SFIDA DI ALTO LIVELLO!

Chelsea Tottenham, in diretta da Stamford Bridge a Londra, in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata della Premier League inglese. Classico derby londinese tra quelle che al momento sono probabilmente le squadre più in forma della Premier League. Il Chelsea ha subito il suo ultimo ko in Coppa di Lega proprio contro il Tottenham, il 29 settembre scorso. Quindi 10 risultati utili consecutivi, con 6 vittorie negli ultimi 6 impegni, tra campionato e Champions League per i Blues, che dopo il successo di Newcastle hanno agganciato il terzo posto in classifica a -2 dalle prime della classe. Che sono il Liverpool e proprio il Tottenham di Mourinho, che ha preso la testa della graduatoria grazie all’esaltante successo contro il Manchester City. Per gli Spurs 4 vittorie di fila in Premier League e il successo in Europa League sul Ludogorets che ha rimesso in discesa anche il cammino europeo. Ma questo derby potrebbe davvero candidare una delle due formazioni al successo finale nella corsa al titolo nazionale.

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Tottenham sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA TOTTENHAM

Le probabili formazioni di Chelsea Tottenham, sfida che andrà in scena presso Stamford Bridge a Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Frankie Lampard con un 4-3-3: Mendy; James, Rudiger, Zouma, Chilwell; Mount, Kanté, Kovacic; Werner, Abraham, Ziyech. Gli ospiti guidati in panchina da José Mourinho schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bale, Lo Celso, Son; Kane.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Premier League tra Chelsea e Tottenham queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.05, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA