Diretta Chelsea Tottenham/ Streaming video tv: è derby di Londra (Premier League)

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM: CONTE CERCA LA RIVINCITA

Chelsea Tottenham, sarà diretta dall’arbitro Paul Tierney, ed è in programma domenica 23 gennaio alle ore 17:30. Allo stadio Stamford Bridge di Londra va in scesa il derby londinese, valevole per la ventitreesima giornata di Premier League. I Blues sono reduci dal pareggio della scorsa giornata conseguito contro il Brighton, con la gara terminata 1-1. Questo risultato ha fatto perdere la seconda posizione in classifica alla squadra di Thomas Tuchel, la quale è stata superata dal Liverpool. Il Chelsea non sta vivendo un buon momento in campionato, nelle ultime cinque gare disputate hanno conseguito una sola vittoria, tre pareggi e una sconfitta, nello scontro diretto contro il Manchester City.

Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato finale 1-0): De Bruyne, colpo da maestro!

Nonostante lo stato di forma non eccellente, i Blues sono riusciti a conquistare la finale della EFL Cup, vincendo sia la gara di andata che quella di ritorno proprio contro il Tottenham. La squadra allenata da Antonio Conte, ha rialzato subito la testa vincendo 2-3 in campionato contro il Leicester. Gli Spurs quindi vorranno conquistare un successo, portando a tre la striscia di vittorie consecutive. Sarà sicuramente un derby accesissimo, non ci resta che seguire la gara di Premier League tra Chelsea e Tottenham.

Diretta/ Tottenham Chelsea (risultato finale 0-1): Blues all'assalto della EFL Cup!

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Chelsea Tottenham di Premier League sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. La gara sarà disponibile per gli abbonati, i quali potranno assistere al match sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football, al numero 203 del decoder. Ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata Sky Go. E’ necessario disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA TOTTENHAM

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Chelsea Tottenham, le quali si affronteranno nel derby londinese della ventitreesima giornata di Premier League. L’allenatore dei Blues, Tomhas Tuchel dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-3. Con Mendy ancora impegnato in coppa d’Africa, Kepa è confermato tra i pali. Questa la probabile formazione del Chelsea: Kepa; Christensen, Sarr, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Hudson-Odoi; Mount, Lukaku, Werner.

DIRETTA/ Chelsea Tottenham (risultato finale 2-0): Blues in scioltezza!

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, dovrebbe rispondere con il suo modulo “marchio di fabbrica”, il 3-5-2. In attacco Lucas Moura dovrebbe essere confermato al fianco di Harry Kane. Ecco la probabile formazione titolare degli Spurs in vista del derby di Londra contro il Chelsea: Lloris; Sánchez, Davies, Tanganga; Emerson, Højbjerg, Skipp, Winks, Reguilon; Lucas Moura, Kane.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Chelsea Tottenham di Premier League, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i Blues, con il segno 1, associato alla vittoria del Chelsea, quotato 1.65. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.90. Sembra difficile assistere al successo esterno del Tottenham, con il segno 2 quotato 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA