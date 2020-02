Diretta Chelsea Tottenham/ Streaming video tv: match speciale per Mourinho (Premier)

Chelsea Tottenham, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 13.30 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata della Premier League 2091-2020. E’ scontro Champions con le due squadre ormai divise solamente da un punto in classifica, 41 per il Chelsea e 40 per il Tottenham. Nelle ultime settimane i Blues hanno rallentato di molto il loro rendimento dilapidando un vantaggio sulla quinta che prima di Natale era ben più corposo (sanguinoso l’ultimo ko interno contro il Manchester United), mentre dopo l’arrivo di José Mourinho in panchina gli Spurs hanno di contro iniziato una scalata che li ha portati a un solo punto dalla quarta piazza dopo le ultime 3 vittorie messe in fila contro Norwich, Manchester City e Aston Villa. Tuttavia il Tottenham è reduce dalla pesante sconfitta interna subita dal Lipsia, nell’andata degli ottavi di Champions League; momento dunque non semplice per Mourinho il cui ritorno a Stamford Bridge da avversario è naturalmente l’highlight che anticipa la diretta di Chelsea Tottenham, della quale ora possiamo provare a valutare le probabili formazioni.

La diretta tv di Chelsea Tottenham si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203, ovvero Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster della Premier League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA TOTTENHAM

Le probabili formazioni di Chelsea Tottenham che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 13.30 presso Stamford Bridge a Londra. Il Chelsea allenato da Lampard sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Caballero, James, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Hudson-Odoi, Mount, Willian, Abraham. Risponderà il Tottenham guidato in panchina dal portoghese Mourinho disposto con un 4-2-3-1 con questi uomini in campo: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dsanchez, Tanganga, Lo Celso, Winks, Lucas Moura, Alli, Bergwijn, Son.

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Chelsea e Tottenham. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.85, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.80 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.85. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.65, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.10.



