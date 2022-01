DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM/ Video streaming tv: la storia in Coppa di Lega

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM: LO STORICO

Ci avviciniamo a grandi passi al fischio d’inizio della diretta di Chelsea Tottenham, semifinale di andata della EFL cup: pure nell’attesa andiamo a vedere che ci riserva anche lo storico di questo bellissimo match. Come facile immaginare questo è scontro dalla tradizione ricchissima: se guardiamo però solo alla EFL cup come banco di prova, ecco che emergono appena 11 precedenti ufficiali occorsi fin qui tra Chelsea e Tottenham, per la precisione registrati dal 1971 a oggi.

Il bilancio che ricaviamo per tale scontro direi ci racconta poi di ben cinque successi dei Blues e solo quattro affermazioni degli Spurs, come anche due pareggi recuperati entro il triplice fischio finale. Va pure notato che i due club si sono sfidati a viso aperto che i occasione di ben due finali della EFL, nel 2008 (vittoria Spurs) e nel 2015 (successo dei Blues). (agg Michela Colombo)

DIRETTA CHELSEA TOTTENHAM STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Tottenham, semifinale di andata della EFL Cup, sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN: si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e disporre di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv.

PRIMA SEMIFINALE A STAMFORD BRIDGE

Chelsea Tottenham, in diretta dallo Stamford Bridge di Londra, è la partita in programma oggi, mercoledì 5 gennaio 2022: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45, secondo il fuso orario italiano. Comincia oggi la Final four della EFL cup, la coppa di lega inglese, e con la diretta tra Chelsea e Tottenham di questa sera ecco che vivremo la prima semifinale di andata della competizione (turno di ritorno fissato per il prossimo 12 gennaio).

L’attesa verso questo scontro è grande, pur in un contesto complicatissimo per via della pandemia come è il presente: la posta in gioco è alta (anche se non ancora decisiva) e il valore come il blasone delle due società protagoniste ben noto. Saranno scintille in campo oggi a Londra, tra i Blues di Tuchel, tra i club più in forma della Premier league e gli Spurs di Antonio Conte, che invece vorranno rifarsi della finale persa contro il City solo un anno fa.

CHELSEA TOTTENHAM: LE PROBABILI FORMAZIONI

Benché la sfida di andata per la semifinale della EFL cup si inserisca in un momento delicato del calendario del calcio inglese, ricco di appuntamenti ravvicinati, complice la posta in palio come le tante assenze annunciate ecco che non sarà gran turnover oggi per le probabili formazioni della diretta tra Chelsea e Tottenham. Ecco che allora questa sera, davanti al pubblico di casa Tuchel potrebbe scommettere ancora sul 3-4-2-1 di partenza, con in avanti Lukaku, impaziente di mettersi ancora in mostra dopo il gol segnato al Brighton appena prima di capodanno. Al fianco dell’ex Inter dovrebbero trovare poi posto Hudson Odoi e Mount, mentre per il centrocampo si faranno avanti dal primo minuto James, Kovacic, Jorginho e Pulisic. Pochi dubbi in difesa poi per i Blues, con Christensen (recentemente accostato al Milan), Rudiger e Azpilicueta schierati davanti a Mendy (attenzione però a Kepa, sempre a disposizione).

Stesso discorso per il Tottenham di Conte, con il tecnico ex Inter che pure dovrebbe optare oggi per uno speculare 3-4-2-1 dal primo minuto. Ecco che allora nello schieramento degli Spurs dovrebbero trovare posto dal primo minuto Harry Kane in attacco, come anche Alli e Son, anche se Gil e Muora rimangono a disposizione in panchina. Per il centrocampo pare fissato lo schieramento a 4 che vede titolari Reguilòn, Hojbjerg, Winks e Emerson Royal: Sanchez, Dier e Davies dovrebbero essere le prime scelte in difesa, con Gollini che rischia di insidiare Lloris tra i pali, vista l’occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match, andata della semifinale della EFL Cup, ecco che assegniamo ai Blues il favore del pronostico: almeno questo è il quanto ci offrono i maggiori portali di scommesse sportive. Controllando le quote di Eurobet per l’1×2 del match vediamo che oggi il successo del Chelsea è stato dato a 2.00, contro il più alto 3.70 segnato in favore del Tottenham: il pari vale 3.35 la posta in palio.

