DIRETTA/ Chelsea Villarreal video streaming tv: i due successi (Supercoppa UEFA)

DIRETTA CHELSEA VILLARREAL: I SUCCESSI

Mentre aspettiamo la diretta di Chelsea Villarreal, ricordiamo le due finali che hanno portato inglesi e spagnoli a giocarsi la Supercoppa Uefa 2021 oggi a Belfast. Il Chelsea naturalmente ha conquistato la Champions League: era sabato 29 maggio scorso e presso lo stadio do Dragao di Porto andò in scena il derby britannico tra i Blues di Thomas Tuchel e il Manchester City di Pep Guardiola, vinto forse un po’ a sorpresa dal Chelsea con il risultato di 1-0, grazie al gol segnato dal tedesco Kai Havertez al 42’ minuto di gioco nel corso del primo tempo, decisivo per dare al Chelsea la seconda Champions della sua storia e lasciare il City ancora a secco. Pochi giorni prima, per la precisione mercoledì 26 maggio 2021 allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia, si era giocata la finale di Europa League tra gli spagnoli del Villarreal e gli inglesi del Manchester United. La partita terminò con un pareggio per 1-1 a causa dei gol di Gerard Moreno al 29’ ed Edinson Cavani al 55’, si andò così ai calci di rigore dove dopo dieci tiri per parte non aveva ancora sbagliato nessuno. Sul dischetto dunque si sono presentati anche i due portieri: Rulli ha segnato per il Villarreal e poi ha parato il tiro del collega De Gea, dando così l’Europa League al Villarreal. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Atalanta Alessandria (risultato 6-1) streaming video tv: in gol anche Gosens

DIRETTA CHELSEA VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Chelsea Villarreal sui canali televisivi sul digitale terrestre e sul satellite, in chiaro o a pagamento; ci sarà la possibilità di vedere il match in diretta streaming video per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video, collegandosi tramite pc e smart tv con il sito ufficiale della piattaforma e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando la app.

Mario Sconcerti: "Messi via da Barça? Era ora!"/ "I calciatori non hanno sentimenti"

OGGI SI ASSEGNA LA SUPERCOPPA!

Chelsea Villarreal, in diretta mercoledì 11 agosto 2021 alle ore 21.00 presso il Windsor Park di Belfast sarà la sfida che assegnerà la Supercoppa UEFA 2021. Classica sfida che apre la stagione tra i trionfatori dell’ultima Champions League, il Chelsea di Thomas Tuchel, e i vincitori dell’Europa League, il Villarreal di Unai Emery. Il trionfo nella massima competizione europea ha rilanciato le ambizioni del Chelsea, lontano nelle ultime stagioni dalle vette della Premier League ma che 9 anni dopo quella che era stata la prima volta ha rimesso in bacheca la Champions, grazie al gol di Kai Havertz nella finalissima contro il Manchester City. Chelsea che ora sta puntando a un’altra stagione da sogno e che ha chiuso sul mercato un colpo da 115 milioni di euro, Romelu Lukaku strappato all’Inter per tornare a fare il centravanti dei Blues, essendo già passato fugacemente a Stamford Bridge nel 2013.

Diretta/ Italia Svizzera Under 17 (risultato 2-0) streaming video tv: Di Maggio!

Il Villarreal con l’Europa League vinta ai calci di rigore contro il Manchester United a Danzica ha messo in bacheca il primo trofeo della sua storia: un’impresa straordinaria che permetterà anche agli spagnoli di partecipare alla prossima Champions, con il “Submarino Amarillo” che punta comunque a rientrare nella Liga tra le prime quattro di Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA VILLARREAL

Le probabili formazioni di Chelsea Villarreal, match che andrà in scena al Windsor Park di Belfast. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner. Risponderà il Villarreal allenato da Unai Emery con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Windsor Park di Belfast, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Villarreal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA