Diretta Chelsea Zenit/ Streaming video tv: tutto facile per i campioni?

DIRETTA CHELSEA ZENIT: LUKAKU ALLA PROVA CHAMPIONS

Chelsea Zenit, in diretta alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) dallo stadio Stamford Bridge di Londra, sarà una partita valida per la prima giornata del girone H della nuova Champions League 2021-2022. Siamo nel girone H, che è quello pure della Juventus, di conseguenza naturalmente pure gli occhi dei tifosi bianconeri saranno rivolti a quello che succederà a Londra. Sulla carta, non dovrebbe esserci troppa storia: il Chelsea campione d’Europa in carica è il grande favorito, allo Zenit San Pietroburgo servirebbe invece una grande impresa già solo per riuscire a pareggiare.

Da un certo punto di vista, pure i tifosi della Juventus potrebbero “tifare” per i Blues nella diretta di Chelsea Zenit questa sera, puntando a staccare subito le due big del gruppo dalle due outsider, per poi doversi contendere “solo” il primato nel girone che è chiaramente spaccato in due come forza delle squadre. I riflettori sono tutti sul Chelsea, che inizia stasera il proprio cammino per cercare di difendere il titolo: che cosa succederà dunque in Chelsea Zenit? Staremo a vedere se ci saranno sorprese…

DIRETTA CHELSEA ZENIT STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Zenit San Pietroburgo sarà disponibile sui canali della piattaforma satellitare Sky Sport. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky attraverso l’applicazione Sky Go, ma il match sarà visibile su abbonamento anche tramite Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ZENIT

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Chelsea Zenit. Per i padroni di casa di mister Thomas Tuchel disegniamo un modulo 3-4-2-1 con Mendy in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Azpilicueta, Christensen e Rudiger. A centrocampo invece dovrebbero agire Hudson-Odoi a destra, l’eccellente coppia mediana con Kanté e Jorginho, infine Chilwell a sinistra; quanto all’attacco, ci attendiamo Mount e Havertz sulla trequarti, naturalmente a supporto di Lukaku.

Per lo Zenit San Pietroburgo di mister Sergej Semak non sarà affatto facile rispondere, ma i russi ci proveranno con un modulo 4-4-2 che dovrebbe vedere in campo questi titolari: Kerzhakov in porta; i quattro difensori Karavaev, Lovren, Rakitskiy e Santos da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Sutormin, Barrios, Kuzyaev ed Erokhin; infine la coppia d’attacco formata da Azmoun e Dzyuba.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Chelsea Zenit in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. Naturalmente sono grandi favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,19, mentre poi si sale fino a quota 6,50 in caso di pareggio (segno X) e addirittura a 16 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dello Zenit.

