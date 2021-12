Diretta Chemik Police Conegliano/ Streaming video tv: trasferta ostica per la Imoco

DIRETTA CHEMIK POLICE CONEGLIANO: RILANCIO IMOCO?

Chemik Police Conegliano, in diretta dall’Azoty Arena di Stettino, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 23 dicembre: le due squadre si affrontano nella terza giornata del gruppo E di Champions League 2021-2022 di volley femminile. È la prima sfida diretta per il primato, perché le cose dovrebbero andare in questo modo: le prime due giornate ci hanno detto che Imoco e Grupa Azoty hanno poche rivali, avendo vinto entrambe le partite nei match “incrociati” contro Zok Ub e Nyiregyhaza, sostanzialmente senza particolari problemi da una parte e dall’altra.

DIRETTA/ Monza Viesti Salo (risultato finale 3-0) streaming: chiude l'ace di Stysiak

La differenza la fa per il momento il set che le polacche hanno perso nella trasferta in terra serba, ma siamo davvero ai dettagli: la sensazione, come già detto, è che la diretta di Chemik Police Conegliano sia la prima parte di un duello che ci dirà quale delle due squadre riuscirà a vincere il girone, e allora noi al momento ci dobbiamo mettere comodi nella speranza che le pantere riescano a ottenere un prezioso successo in questa trasferta di Stettino. Intanto, possiamo tracciare i temi principali di una partita che ci terrà compagnia tra poche ore…

DIRETTA/ Trento Fenerbahce (risultato finale 3-0) streaming: bella vittoria dell'Itas

DIRETTA CHEMIK POLICE CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chemik Police Conegliano non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ormai sappiamo bene che la Champions League di volley è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus: sarà questo broadcaster, sempre più orientato al mondo dello sport, a trasmettere la partita della Imoco ai suoi abbonati – il servizio è a pagamento – e dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video, possibile grazie all’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CHEMIK POLICE CONEGLIANO DI CAMPIGLIO: RISULTATI E CONTESTO

In avvicinamento alla diretta di Chemik Police Conegliano, bisogna ovviamente partire da quanto accaduto settimana scorsa: purtroppo la Imoco ha perso la finale del Mondiale per Club, venendo sconfitta dal VakifBank in una partita tiratissima e che, a conferma di quanto pensavano in tanti, si è conclusa soltanto al tie break. La Imoco dunque non è riuscita a mettere le mani su uno dei trofei stagionali; restano chiaramente – e soprattutto – scudetto e Champions League da onorare, intanto la stagione non sarà perfetta come quella passata ma ci può anche stare.

DIRETTA/ Cannes Perugia (risultato finale 0-3): streaming video tv: Sir sul velluto

Soprattutto, ci può stare considerando che ormai da tempo questa Conegliano sta dominando il volley mondiale e, inevitabilmente, qualunque avversaria scende in campo provando a dare più del 100% per batterla (soprattutto se la rivale si chiama VakifBank). Ora dunque la trasferta di Stettino contro il Chemik Police sarà ancora più complessa, perché le polacche vorranno approfittare del morale basso della Imoco per ottenere una vittoria che possa avvicinare il primo posto nel gruppo E di Champions League; vedremo allora se Conegliano saprà immediatamente riprendere la marcia facendo quello che le riesce meglio, oppure se sarà costretta a vivere un’altra battuta d’arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA