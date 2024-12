DIRETTA CHEMNITZ TORTONA: SI LOTTA PER IL PRIMO POSTO

La diretta Chemnitz Tortona ci farà compagnia dalle ore 20.00 di questa sera, martedì 10 dicembre 2024, presso la Messe Chemnitz della omonima località della Germania, per la quinta giornata del girone G della Champions League di basket. La Bertram Derthona ci arriva in condizioni ideali, dal momento che la squadra di Tortona ci arriva con quattro vittorie su altrettante partite giocate in precedenza, compreso il successo per 87-81 contro i tedeschi nella partita d’andata in Piemonte, per cui adesso naturalmente l’obiettivo è il primo posto, che permetterebbe di evitare i play-in.

Diretta/ Tortona Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (basket A1, 7 dicembre 2024)

Una vittoria sul campo del Niners Chemnitz sarebbe un notevole passo avanti da questo punto di vista, perché poi all’ultima giornata basterebbe perdere contro il Baxi Manresa con un passivo inferiore ai 17 punti di scarto della vittoria piemontese all’andata. Insomma, vincere in Germania sarebbe un passo avanti forse fondamentale verso l’obiettivo più ambito nella prima fase della Champions League, competizione che in ogni caso per la Bertram proseguirà oltre il girone: adesso però l’obiettivo deve naturalmente essere il primo posto, cosa ci dirà la diretta Chemnitz Tortona?

DIRETTA/ Milano Tortona (risultato finale 94-98): la Bertram si salva, Olimpia ko (basket A, 1 dicembre 2024)

CHEMNITZ TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tifosi e appassionati c’è una buona notizia, dobbiamo segnalare infatti che la diretta Chemnitz Tortona sarà garantita a tutti gli abbonati della piattaforma DAZN, quindi tecnicamente sarà una diretta streaming video, accessibile comunque anche dai televisori dotati di connessione Internet. Per tutti gli altri, indichiamo il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA CHEMNITZ TORTONA: UN CAMMINO FINORA PERFETTO

Ci avviciniamo alla diretta Chemnitz Tortona riconoscendo i giusti meriti ai piemontesi, che finora stanno disputando una Champions League praticamente perfetta. La ciliegina sulla torta è stato il già citato +17 contro gli spagnoli del Manresa, che ora fornisce alla Bertram un ottimo vantaggio nella volata per il primo posto, a patto naturalmente di espugnare stasera il campo dei tedeschi, che in realtà hanno fatto soffrire di più Tortona nella partita d’andata, considerando lo scarto decisamente più ridotto della partita contro i Niners Chemnitz.

DIRETTA/ Tortona Brescia (risultato finale 78-85): Ivanovic 17 punti (basket A1, 17 novembre 2024)

Per i tedeschi tuttavia adesso il massimo obiettivo è il terzo posto, perché oltre alla sconfitta in Italia hanno perso entrambe le partite contro gli spagnoli, vincendo solamente contro il Benfica. Dal loro punto di vista, un successo servirebbe per blindare almeno il terzo posto e quindi il play-in, quindi le motivazioni sono comunque alte, ma per la Derthona questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire nella diretta Chemnitz Tortona…