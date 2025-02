DIRETTA CHIERI BERGAMO: IN PALIO IL QUINTO POSTO!

La diretta Chieri Bergamo ci fa compagnia alle ore 20:45 di sabato 1 febbraio, al PalaFenera si gioca per la 21^ giornata di volley Serie A1 2024-2025 e questa partita è una bella sfida diretta per il quinto posto in classifica, tra due squadre che ormai sono qualificate ai playoff (non aritmeticamente, ma quasi) e che per contro devono stare attente ai potenziali recuperi da sotto, perché virtualmente potrebbero anche ritrovarsi ottave con un calo sensibile nelle ultime giornate. Entrambe cercano riscatto dopo le sconfitte della scorsa domenica, entrambe contro corazzate: Chieri è caduta a Conegliano, Bergamo invece ha perso in casa contro Scandicci.

In termini generali possiamo dire che si tratti di un buon campionato: soprattutto per le lombarde, che l’anno scorso si sono salvate per un solo punto e invece in questa stagione hanno elevato in maniera netta il loro rendimento, blindando subito i playoff. La Fenera invece sta ricalcando quanto fatto nell’ultima Serie A1 e dunque abbiamo una bella conferma; ora vedremo quello che succederà nella diretta Chieri Bergamo, intanto proviamo a fare maggiore chiarezza in quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dalla partita del PalaFenera.

CHIERI BERGAMO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Chieri Bergamo in televisione saremo su Rai Sport HD; ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video con sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA CHIERI BERGAMO IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CHIERI BERGAMO: ANTIPASTO DI PLAYOFF

La diretta Chieri Bergamo potrebbe esser un antipasto di playoff? Difficile, a meno che le due squadre si ritrovino in semifinale: attualmente infatti l’incrocio al primo turno sarebbe verosimile in caso di arrivo al quarto e quinto posto, ma Chieri dovrebbe recuperare 7 punti a Novara e anche Bergamo a quel punto si troverebbe nella condizione di operare il sorpasso. Dunque, molto difficile; anzi al momento la realtà ci dice che per la Fenera ci sarebbe il derby contro la Igor esattamente come accaduto lo scorso anno, quando non le era bastato vincere gara-1 in trasferta per fare il blitz e andare in semifinale, mentre Bergamo avrebbe una sfida semi-impossibile contro Milano.

Al netto di questo, come già detto, Chieri e Bergamo saranno ai playoff di Serie A1: una continuità da parte piemontese e un grande salto di qualità per le lombarde, poi come noto superare il primo turno dipende più che altro dallo stato di forma delle corazzate del nostro campionato, che raramente in epoca recente hanno lasciato qualcosa per strada. Il cammino intrapreso è comunque quello giusto, adesso vedremo cosa succederà nella diretta Chieri Bergamo perché in ogni caso ci sono in palio punti importanti per arrivare almeno al quinto posto.