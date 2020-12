Diretta Chieri Cuneo/ Streaming video Rai: derby piemontese (volley Serie A1)

DIRETTA CHIERI CUNEO: SFIDA DA PLAYOFF

Chieri Cuneo, che verrà diretta dagli arbitri Alessandro Cella e Massimo Rolla, si gioca alle ore 17:00 di sabato 26 dicembre presso il PalaFenera: siamo nella quarta giornata di ritorno del campionato di volley Serie A1 2020-2021, torneo femminile che sta regalando parecchie emozioni. L’anticipo di Santo Stefano è un match che vale posti per i playoff: la Fenera infatti occupa attualmente la quinta posizione in classifica e sta facendo particolarmente bene, potendo eventualmente provare a prendersi la Top 4.

Due posizioni più giù troviamo la Bosca S. Bernardo, che al momento dunque giocherebbe la post season: non si tratta di due squadre favorite per il titolo ma, per quello che stiamo vedendo fino a questo momento, entrambe potrebbero comunque togliersi delle soddisfazioni non indifferenti nel corso della stagione. Nel frattempo possiamo valutare come andranno le cose nella diretta di Chieri Cuneo, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali del pomeriggio.

DIRETTA CHIERI CUNEO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Cuneo sarà disponibile in chiaro e dunque fruibile da tutti, visto che l’appuntamento è sui canali Rai Sport e Rai Sport +: li trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre, mentre in assenza di un televisore sarà la stessa emittente a fornire l’alternativa della visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito o l’app di Ray Play (www.raiplay.it). CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CHIERI CUNEO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Chieri Cuneo è particolarmente intrigante per due motivi. Il primo è che naturalmente si tratta di un derby, perché si trovano di fronte due squadre piemontesi che dunque, almeno sulla carta, lottano per la supremazia regionale nel volley femminile italiano. Entrambe come detto hanno la possibilità di qualificarsi ai playoff e questo darebbe inevitabilmente grande lustro ad un movimento che in epoca recente non ha avuto troppe soddisfazioni ma potrebbe provare a spiccare il volo. Il secondo motivo di interesse in questo anticipo di Santo Stefano sta appunto nella crescita di queste due società, che sono nate da pochi anni ma che hanno già fatto buoni passi avanti: la geografia del volley nazionale purtroppo sta cambiando abbastanza rapidamente e già parecchie volte, assistiamo alla sparizione di realtà importanti e vincenti ma, per contro, ci sono club che nascono e fioriscono in breve tempo. Chieri e Cuneo fanno parte di quest’ultima categoria: nel match di oggi sarà davvero bello assistere a questa sfida, a prescindere da chi sarà a portare a casa la vittoria.

