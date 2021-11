Diretta Chieri Cuneo/ Streaming video tv: derby piemontese di volley

DIRETTA CHIERI CUNEO: GRANDE RIVALITÀ!

Chieri Cuneo, diretta dagli arbitri Matteo Talento e Davide Prati, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 21 novembre 2021, come posticipo televisivo della ottava giornata della Serie A1 di volley femminile presso il PalaFenera di Chieri (Torino), che sarà dunque teatro di questo derby piemontese. La diretta di Chieri Cuneo sarà dunque caratterizzato dalla rivalità locale, ma offre anche spunti interessanti in classifica, perché la posta in palio potrebbe essere già piuttosto pesante.

DIRETTA MODENA TRENTO/ Streaming video Rai: parla Bruno Rezende

La Reale Mutua Fenera Chieri arriva dalla sconfitta sul campo di Scandicci settimana scorsa, ma con 12 punti in classifica è comunque in zona playoff e vuole ripartire in un match sulla carta favorevole. Attenzione però alla Bosca San Bernardo Cuneo, che avrà anche solo 6 punti in classifica, ma arriva dall’impresa sfiorata contro la corazzata Conegliano, portata al tie-break proprio nella partita del record di vittorie. Se le cuneesi si ripetessero come livello di prestazione, l’esito del derby Chieri Cuneo potrebbe regalare sorprese…

DIRETTA/ Monza Casalmaggiore (risultato finale 3-0) streaming: brianzole sul velluto

DIRETTA CHIERI CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Cuneo sarà visibile stasera per gli abbonati su Sky Sport Arena, perché la televisione satellitare si è aggiudicata una partita per ogni giornata del campionato di Serie A1. Di conseguenza, Chieri Cuneo sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

DIRETTA CHIERI CUNEO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Chieri Cuneo, dobbiamo dire che le padrone di casa allenate da Bregoli stanno facendo il proprio dovere in questo campionato: vincono le partite alla loro portata, come avevano fatto un paio di settimane fa contro Roma, e in questo modo Chieri si sta tenendo lontano dai guai e per il momento pure in zona playoff, che realisticamente dovrebbe essere l’obiettivo massimo al termine del campionato.

DIRETTA/ Cisterna Monza (risultato finale 2-3): brianzoli al tie-break!

Le cugine piemontesi di Cuneo, allenate da mister Pistola, stanno avendo un campionato più complicato, ma nel quale non sono mancati guizzi come il colpaccio a Trento (che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa verso la salvezza) o come la partita di domenica scorsa contro Conegliano, perché portare al quinto set le campionesse di tutto è già un’impresa per chi lotta per non retrocedere. Si annuncia dunque un derby molto intrigante stasera…



© RIPRODUZIONE RISERVATA