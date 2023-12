Diretta/ Chieri Cuneo (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (17 dicembre 2023)

DIRETTA CHIERI CUNEO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per cominciare la diretta di Chieri Cuneo. La Reale Mutua si trova in zona playoff anche grazie al contributo di due giocatrici che sono le migliori realizzatrici della squadra. Avery Skinner segna 15,1 punti per gara, è una statunitense di 24 anni che è alla prima stagione nel nostro campionato di Serie A1, in precedenza ha giocato un anno in Francia dopo il college a Baylor. Sono invece 12,7 i punti di media di Kaja Grobelna, polacca ma di passaporto belga: per la ventottenne questa è addirittura la quinta stagione con Chieri, in precedenza aveva già giocato per un anno a Busto Arsizio.

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-1): grande vittoria e primo posto per la Itas! (17 dicembre 2023)

Per Cuneo invece abbiamo 13,1 punti per Anna Adelusi, che ha 20 anni: modenese, è alla San Bernardo dopo le esperienze con Roma, Club Italia e Firenze. Realizza 10,1 punti Lena Stigrot, tedesca di 29 anni che arriva da Busto Arsizio, e prima ancora da Roma. Insomma, queste le cifre delle migliori realizzatrici delle due squadre ma adesso ci dobbiamo mettere comodi e stare a vedere quello che ci dirà il taraflex del PalaFenera, finalmente qui è tutto pronto e quindi possiamo lasciar parlare le protagoniste della diretta di Chieri Cuneo, si gioca davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Vallefoglia Casalmaggiore (risultato finale 3-0): cappotto casalingo! (volley, 16 dicembre 2023)

CHIERI CUNEO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Cuneo sarà garantita dalla televisione satellitare. la partita di volley Serie A1 sarà infatti trasmessa su Sky Sport Arena, canale al numero 204 del decoder, e sarà ovviamente un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che, in assenza di un televisore, potranno come sempre rivolgersi al servizio di diretta streaming video, che è attivabile – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

CHIERI CUNEO: I TESTA A TESTA

La diretta di Chieri Cuneo è una partita che si è giocata per 15 volte nella storia: il derby piemontese ha un bilancio in equilibrio, perché troviamo 8 successi per la Reale Mutua e 7 per la San Bernardo, con un quadro che invece recita 4-3 in favore di Chieri nelle partite disputate al PalaFenera. L’anno scorso fu doppio successo di Chieri, ma Cuneo si era imposta al tie break nella gara casalinga della stagione precedente; l’ultimo successo sul taraflex di Chieri, sempre al quinto set, risale invece alla partita di ritorno nella regular season 2020-2021, tra l’altro è curioso notare che quattro delle ultime sei gare, e tutte consecutive, si sono concluse al tie break con bilancio 3-1 a favore di Cuneo.

Diretta/ Catania Modena (risultato finale 2-3): vittoria ospite col brivido (volley, oggi 16 dicembre 2023)

L’episodio sicuramente più importante in questo derby è quello della semifinale playoff di Serie A2, nel 2017-2018: Cuneo seconda e Chieri quinta, ma nella serie era stata la Reale Mutua a imporsi per 2-1 e, a questo punto non può essere un caso, quelle tre partite si erano risolte tutte al quinto set. Alla fine Chieri aveva superato la Adolfo Consolini prendendo la promozione; anche Cuneo però era salita in Serie A1, rilevando il titolo sportivo da Piacenza. Adesso vedremo cosa succederà nel sedicesimo episodio della rivalità Chieri Cuneo, siamo molto curiosi di scoprirlo… (agg. di Claudio Franceschini)

CHIERI CUNEO: DERBY DEL PIEMONTE!

Chieri Cuneo, che è in diretta dal PalaFenera alle ore 19:30 di domenica 17 dicembre, si gioca per la 12^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. È un derby piemontese molto interessante, tra due squadre che hanno in questo momento obiettivi diversi: Chieri infatti è in piena zona playoff e punta dunque a replicare la qualificazione già ottenuta l’anno passato, settimana scorsa ha perso a Firenze (al tie break) ma comunque si sta confermando al quinto posto, volendo accorciare sulle corazzate che ha davanti ma sono in questo momento abbastanza distanti.

Cuneo invece ancora una volta deve fare i conti con la lotta salvezza: battuta nettamente da Milano, in casa, la San Bernardo si trova in undicesima posizione con appena 10 punti, sulla carta i playoff non sono lontani ma è chiaro che per classifica si debba guardare maggiormente a cosa succede alle spalle. Nell’attesa che la diretta di Chieri Cuneo prenda il via noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questo intrigante derby piemontese del PalaFenera.

DIRETTA CHIERI CUNEO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Chieri Cuneo, e per l’appunto possiamo dire che le premesse estive sono state confermate: la Reale Mutua già l’anno scorso aveva ottenuto i playoff e tra l’altro con il quarto posto, precedendo quella Novara che poi pur senza il fattore campo aveva vinto la serie. Chieri però è in grande crescita, e possiamo dire – al momento è così anche per la classifica – che sia la prima squadra alle spalle delle big; il problema risiede proprio nel fatto che le prime quattro sono ancora inarrivabili, ma giustamente a Chieri si lavora per colmare questo gap.

A Cuneo invece bisogna pensare a confermare la categoria: il passo della San Bernardo è negativo ma non pessimo (4 vittorie e 7 sconfitte) ma entrando in questa dodicesima giornata di Serie A1 erano solo tre le squadre alle spalle delle biancorosse. Alcune (Busto Arsizio e Vallefoglia) sono alla portata e come detto la zona playoff non è lontana, dunque inanellando una serie positive anche Cuneo potrebbe iscriversi al gran ballo a patto però, appunto, che non dia per scontata una salvezza che scontata non può essere considerata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA