Diretta Chieri Milano streaming video Rai: orario e risultato live nella seconda giornata della Serie A1 di volley (oggi domenica 12 ottobre 2025)

DIRETTA CHIERI MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Abbiamo ricordato che entrambe le squadre arrivano da vittorie al debutto, verso la diretta Chieri Milano possiamo allora rileggere qualche commento. Per le piemontesi ecco ad esempio le parole per il sito della società da parte di Anna Gray, splendida protagonista con 17 punti a Firenze: “Abbiamo iniziano a ingranare come squadra in quest’ultima settimana. I risultati si sono visti. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, davvero di gruppo. Il momento di calo nel terzo set ci sta, anzi alla fine ci è servito anche quello: meglio che succeda, ed è importante come siamo riuscite a ripartire nel quarto set”.

Mattia Bottolo, il legame come i genitori e il ringraziamento al padre allenatore/ "Mi ha dato consigli e..."

Per commentare invece la vittoria del Vero Volley contro Bergamo, la società di Milano aveva scelto il nuovo acquisto Khalia Lanier: “E’ stata una bellissima partita da parte nostra: alla fine abbiamo rallentato leggermente, ma stiamo ancora trovando il nostro ritmo e il nostro gioco. Ringrazio tantissimo il pubblico che ci ha sostenuto con grande calore: non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo davanti a questi tifosi”. Adesso però è tempo di scendere nuovamente in campo per la seconda giornata di campionato, via alla diretta Chieri Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Mattia Bottolo single o ha una fidanzata?/ Mistero sulla vita privata e sentimentale ma....

CHIERI MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Chieri Milano in tv sarà disponibile per tutti su Rai Sport, essendo la partita della domenica scelta per la trasmissione in chiaro. Avremo quindi Rai Play per la diretta streaming video, oltre a VBTV che trasmette molte partite di Serie A1 per gli abbonati.

DIRETTA CHIERI MILANO RAIPLAY

CHIERI MILANO: PER CONFERMARE LE VITTORIE

Dopo un eccellente debutto chiuso da entrambe con la vittoria, ecco che la diretta Chieri Milano sarà sicuramente una delle partite più interessanti nella seconda giornata della Serie A1 di volley femminile, alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 ottobre 2025, naturalmente dal Palafenera di Chieri.

Mattia Bottolo, chi è?/ “Ci combatto ogni giorno…”, il campione si racconta tra alti e bassi a Verissimo

Le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 arrivano dalla bella vittoria per 1-3 ottenuta a Firenze lunedì sera, quando la Lega Volley Femminile ha organizzato un’apertura con tutte le partite in contemporanea. Dalla seconda giornata tornano i classici appuntamenti durante il weekend e sicuramente le piemontesi ne ospitano uno di notevole significato.

Dall’altra parte avremo infatti la Numia Vero Volley Milano, che è una delle big della nostra Serie A1, ormai classica sfidante di Conegliano sia in campionato sia in Champions League, che ha iniziato la nuova stagione vincendo per 3-0 il derby lombardo contro Bergamo e ora è attesa a un esame potenzialmente più impegnativo.

Naturalmente non si possono fare troppi calcoli ora, però poi incombe già un turno infrasettimanale e quindi è fondamentale entrare fin da subito nel ritmo giusto. Il campionato delle campionesse di tutto, sia con riferimento alla Nazionale sia all’Imoco pigliatutto a livello di club, sicuramente oggi ci emozionerà parecchio con la diretta Chieri Milano…

DIRETTA CHIERI MILANO: TEST SIGNIFICATIVO PER ENTRAMBE

Abbiamo allora già capito che la diretta Chieri Milano potrebbe essere un test di notevole valore per entrambe le formazioni. Le piemontesi negli ultimi tre anni hanno ottenuto un quarto e due quinti posti al termine della stagione regolare, possiamo ormai affermare con sicurezza che alle spalle delle corazzate ci sia appunto Chieri, che ha messo in bacheca anche una Challenge Cup e una Coppa Cev. Due azzurre in copertina: la giovanissima Stella Nervini, classe 2003 e fresca campionessa del Mondo, e la sfortunatissima Alice Degradi, vincitrice della VNL sia nel 2024 sia nel 2025, poi esclusa da Olimpiadi e Mondiali da due infortuni.

Per Milano non sono mancati importanti movimenti di mercato quest’estate, tra le campionesse di tutto in azzurro sono rimaste Anna Danesi e Paola Egonu, in una rosa molto italiana ma nella quale merita una citazione anche la statunitense Khalia Lanier, non fosse altro perché arriva dalle grandi rivali di Conegliano. L’obiettivo è sempre quello di detronizzare le venete, contro le quali l’elenco delle finali perse dal Vero Volley è ormai molto lungo, il primo passo potrebbe essere capire se si potrà stare davanti in stagione regolare e allora già la diretta Chieri Milano potrebbe dirci qualcosa…