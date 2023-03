Diretta Chieri Monza/ Streaming video Rai: grande sfida playoff, Serie A1

Chieri Monza, in diretta naturalmente dal Palafenera della città piemontese, si gioca alle ore 19.45 di questa sera, sabato 11 marzo 2023, perché sarà uno dei due affascinanti anticipi televisivi di lusso della ventiduesima giornata della Serie A1 di volley femminile, il nono turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che tra la Reale Mutua Fenera Chieri e il Vero Volley Monza la posta in palio sarà altissima per assicurarsi la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff al termine della stagione regolare.

La diretta di Chieri Monza metterà infatti di fronte le padrone di casa piemontesi, che con 42 punti in classifica sono a pari merito con le cugine di Novara al quarto posto (ma quinte per il minor numero di vittorie), e le ospiti lombarde di Monza che occupano invece la terza posizione a quota 46 punti. L’obiettivo di Chieri naturalmente sarà quello di ridurre a un solo punto questa differenza, mentre Monza in caso di colpo esterno potrebbe piazzare un allungo decisivo: la posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, non vediamo quindi l’ora di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Chieri Monza…

CHIERI MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Monza sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Chieri Monza sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

DIRETTA CHIERI MONZA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Chieri Monza sarà di fondamentale importanza per entrambe le formazioni, anche perché siamo ormai davvero vicini al termine della stagione regolare, quindi ormai è tempo di verdetti. La Reale Mutua Fenera Chieri è ormai entrata stabilmente fra le big della Serie A1 italiana, il quinto posto è infatti in cassaforte grazie ai 42 punti raccolti con quattordici vittorie e sette sconfitte nelle precedenti ventuno giornate, ma adesso si potrebbe sognare ancora più in grande, dal momento che Novara ha gli stessi punti e Monza è quattro lunghezze più avanti, ma oggi potrebbe essere avvicinata.

La diretta di Chieri Monza naturalmente propone l’obiettivo opposto per le ospiti del Vero Volley Monza, che attualmente occupano il terzo posto con 46 punti, frutto di quindici vittorie e sei sconfitte finora. Oggi la terza piazza potrebbe diventare sostanzialmente certa per Monza, che vincendo a Chieri allungherebbe sulle rivali e potrebbe staccare nettamente anche Novara, che sempre stasera gioca in casa di Conegliano, ma naturalmente tutto potrebbe tornare in discussione in caso di sconfitta. Siamo a un bivio, quale direzione imboccheranno Reale Mutua Fenera e Vero Volley stasera?











