DIRETTA CHIERI NOVARA/ Video streaming tv: è il dodicesimo derby del Piemonte

DIRETTA CHIERI NOVARA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Chieri Novara sono 11: questo derby dunque vivrà questa sera il suo dodicesimo episodio e il vantaggio al momento sorride alla Igor Gorgonzola, che ha vinto in 7 occasioni contro le 4 della Fenera. Chieri sul proprio parquet ha ottenuto due successi e altrettante sconfitte; l’ultima affermazione è recente perché risale a questo campionato, 3-1 nella sesta giornata di ritorno di regular season. Tra gli incroci di Chieri Novara ci sono anche due partite di Coppa Italia, una nella semifinale 2021 e l’altra nei quarti di questa annata: in entrambi i casi a vincere è stata Novara, che lo ha fatto per 3-1 quest’anno e per 3-0 nel match precedente.

Ricordiamo anche che soltanto due volte c’è stato bisogno del tie break per assegnare la vittoria nel derby piemontese: ha sempre vinto la squadra di casa che nel 2018-2019 (prima partita al PalaFenera contro Novara) era Chieri, mentre nel 2021-2022 è stata Novara. Dunque possiamo anche parlare di un sostanziale equilibrio in vista del primo turno dei playoff; vedremo come andranno le cose questa sera, ci stiamo davvero avvicinando all’inizio di una partita davvero molto attesa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHIERI NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Novara sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: come sempre le partite di volley Serie A1 sono trasmesse su Sky Sport Arena, appuntamento dunque al numero 204 del decoder di Sky con la possibilità di seguire l’incontro anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che anche questo match, come gli altri, è fornito dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video ma dovrete avere sottoscritto un abbonamento.

CHIERI NOVARA: INIZIA LA SERIE DERBY!

Chieri Novara è in diretta dal Palafenera, alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile: si gioca per gara-1 dei quarti playoff nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. È derby al primo turno: ricordiamo che questo match di pallavolo femminile si sarebbe dovuto disputare qualche giorno fa, ma è stato giustamente posticipato per la tragica morte di Julia Ituma, la giovane promessa della Igor Gorgonzola precipitata dalla finestra di un hotel di Istabul, dove Novara alloggiava dopo la semifinale di ritorno in Champions League.

Uno shock che naturalmente potrebbe fortemente condizionare la squadra di Stefano Lavarini, perché fa passare in secondo piano i risultati del campo; sia come sia, sarà bruttissimo dirlo ma questa serie playoff è da giocare, e il fattore campo ce l’ha Chieri per aver chiuso davanti in classifica (quarta contro quinta). Aspettando che la diretta di Chieri Novara prenda i via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa partita molto attesa, solo la prima di una serie equilibrata.

DIRETTA CHIERI NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Chieri Novara apre le danze su questo primo turno playoff: lo abbiamo già detto e non sarà mai abbastanza, è difficile parlare di volley giocato a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito Julia Ituma lo scorso giovedì. I messaggi di cordoglio e gli omaggi in campo, nelle altre partite già disputate nel primo turno della post season, non sono mancati e ora soprattutto Novara dovrà essere brava a resettare, che non significa affatto dimenticare ma fare in modo che questa tragedia non abbia l’ultima parola, anche a prescindere dall’esito del parquet.

Chieri dal canto suo arriva da una regular season ottima, in cui ha dimostrato di poter fare un bel salto di qualità rispetto alle annate passate: il quarto posto in classifica ha dato alla Fenera la possibilità di avere il vantaggio del fattore campo in questa serie, all’eventuale incrocio in semifinale contro Conegliano giustamente non si pensa ancora perché Novara ha dalla sua parte la grande esperienza in questi contesti, e dunque al netto della classifica di regular season dà comunque la sensazione di partire favorita.











