Diretta Chieri Roma/ Streaming video Rai: sfida bollente per Saja (volley)

DIRETTA CHIERI ROMA: PUNTI PESANTI!

Chieri Roma, in diretta dal Palafeneri di Chieri, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 6 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si accende oggi la sesta giornata del campionato della Serie A1 e primo anticipo che ci si para davanti è proprio la diretta tra Chieri e Roma, match che pure mette in palio tre punti preziosi tra due squadre ancora in cerca di un’identità in questo campionato nazionale.

Dopo anche il successo strappato a Trento nell’ultima di campionato la squadra torinese è infatti in ottima posizione nella classifica di campionato: pure dal quinto gradino c’è da chiedersi se la squadra di Bregoli riuscirà a mantener il contatto con la vetta del campionato e quali sono le reali potenzialità del club, sulla carta non certo tra i grandi favoriti per i play off a fine stagione. Da capire anche le reali intenzioni della Roma: da neopromossa la squadra giallorossa non sta deludendo, ma è ancora da vagliare la tenuta della formazione di Saja, dove comunque vi è gran entusiasmo. Contiamo dunque si saperne di più già questa sera con la diretta tra Chieri e Roma: chissà che dirà il campo.

DIRETTA CHIERI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Chieri Roma sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo la partita selezionata in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA CHIERI ROMA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Chieri e Roma, bella sfida che apre la sesta giornata della Serie A1, ecco che pure ci pare doveroso spendere due parole anche sul contesto in cui si accende tale incontro. Come abbiamo detto, siamo ben curiosi di scoprire le reali potenzialità e aspirazioni del club torinese: la squadra di Bregoli fin qui ma messo da parte 9 punti, sufficienti per la quinta posizione in classifica, ma pure un bilancio di tre successi e due sole sconfitte, queste pure patite contro Vallefoglia e Monza. Motivo di orgoglio in avvio di campionato per Chieri è senza dubbio il successo recentemente ottenuto su Busto Arsizio: un netto 3-0 che ha fatto davvero sognare i fan della Reale Mutua, ma che deve essere continuamente confermato sul campo.

Di contro ecco Roma, tra i volti nuovi del campionato della Serie A1 e club che certo ci ha sorpreso maggiormente in avvio di stagione. Alla vigilia della sesta giornata, le giallorosse hanno messo da parte già sei punti, riuscendo poi a interrompere solo lo scorso lunedi con Perugia una striscia negativa di risultati che rischiava di trascinare in fondo le ragazze di Saja. Pure la squadra della Capitale ha mostrato compattezza e carattere, e rialzata la testa ora punta a scalare la graduatoria. Non sarà facile: vedremo che dirà il campo.



