Diretta/ Chievo Ascoli, streaming video DAZN. Scaligeri motivati (Serie B)

DIRETTA CHIEVO ASCOLI: SCALIGERI MOTIVATI

Chievo Ascoli, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Partita che racchiude motivazioni solo per gli scaligeri, mentre l’Ascoli ha potuto festeggiare già venerdì scorso la matematica certezza di un’importante salvezza. I marchigiani nel girone di ritorno si sono resi protagonisti di una rimonta davvero importante, riuscendo ad evitare addirittura i play out che sembravano l’obiettivo più ragionevole, già un successo: la squadra di Sottil ha fatto ancora meglio e ora potrà vivere in tranquillità quest’ultima giornata contro un avversario che ha bisogno invece di una vittoria per i play off.

Battendo l’Ascoli infatti gli scaligeri non dovrebbero preoccuparsi dei risultati di Brescia e Spal e per la miglior classifica avulsa sarebbero sicuri del settimo posto in classifica sia in caso di arrivo a tre, sia in caso di arrivo a pari punti con una tra le Rondinelle e gli estensi: battendo l’Ascoli gli uomini di Aglietti saranno sicuri di potersi giocare i play off al meglio delle loro possibilità attuali.

DIRETTA CHIEVO ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Chievo Ascoli, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ASCOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Ascoli allo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Alfredo Aglietti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Semper; Bertagnoli, Leverbe, Rigione, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, Margiotta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Chievo e Ascoli, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.35 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.35 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 9.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



