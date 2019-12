Diretta Chievo Benevento/ Streaming video DAZN: la capolista a Verona (Serie B)

Chievo Benevento, che viene diretta dal signor Sacchi, è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2019-2020, con fischio d’inizio alle ore 15.00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. I gialloblù inseguono una vittoria per mantenere inalterate le proprie velleità di promozione diretta al termine della stagione. Il secondo posto, occupato dal Pordenone, dista infatti 6 punti e rappresenta un traguardo tuttora alla portata della compagine clivense, reduce però dalla sconfitta casalinga contro la Juve Stabia (2-3) e dal pareggio per 1-1 nel derby veneto con il Cittadella. Situazione decisamente più tranquilla e sotto controllo per gli ospiti, allenati da Filippo Inzaghi, che comandano la classifica con 40 punti all’attivo, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e un solo ko, coinciso con il tracollo di Pescara del 26 ottobre scorso (4-0). Negli ultimi cinque incontri, incluso l’1-0 di sabato ai danni del Frosinone, le Streghe hanno raccolto l’intera posta in palio, aggiungendo 15 punti al proprio bottino complessivo e avvicinando ulteriormente l’approdo in Serie A.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA CHIEVO BENEVENTO

Per seguire in diretta tv Chievo Benevento giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da DAZN, come del resto accade di consueto per le gare di Serie B. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sulla propria smart tv o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO BENEVENTO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Chievo Benevento, un confronto che si preannuncia tirato e carico di tensione, dal momento che si tratta di due squadre accomunate dalla volontà di fare ritorno nel massimo campionato italiano sin dalla prossima stagione, con i veneti che, a differenza dei campani, dovranno ancora lavorare duramente per rendere più concreto il loro obiettivo. Partendo dal Chievo, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 4-3-1-2, con l’estremo difensore Nardi fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Dickmann, Vaisanen, Rigiore e Cotali. A fare da filtro in mediana saranno Esposito (playmaker), Segre (interno di destra) e Di Noia (interno di sinistra), ai quali spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle al terzetto offensivo composto dal trequartista Vignato e dalle punte Meggiorini e Rodriguez (insidiato da Djordjevic). Il Benevento, dal canto suo, scenderà in campo con il 4-3-2-1. Montipò fra i pali, difesa a quattro interpretata da Maggio, Antei, Caldirola e Letizia. I tre di centrocampo saranno Hetemaj (grande ex di giornata), Schiattarella e Viola, con Sau e Kragl (occhio però a Roberto Insigne) a svariare sulla trequarti campo alle spalle del terminale offensivo Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico davvero equilibrato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,85, mentre il segno 2 a 2,70. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, tuttavia, rappresenta l’opzione più remunerativa: paga 2,95 volte l’importo scommesso. Previste poche marcature, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 1,63 e 2,15.



