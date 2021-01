Diretta Chievo Cittadella/ Streaming video DAZN: derby di recupero (Serie B)

DIRETTA CHIEVO CITTADELLA: PARTITA MOLTO INCERTA

Chievo Cittadella, che verrà diretta dal signor Eugenio Abbattista, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 27 gennaio: si tratta di una partita che vale come recupero della 15^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. Un altro derby veneto, il secondo consecutivo per il Cittadella che sabato ha sprecato l’occasione per recuperare due punti all’Empoli: è infatti arrivata una sconfitta sul campo del Venezia e per Roberto Venturato si è trattato di uno stop doloroso che certifica ancora la mancanza di continuità dei suoi, pur in una stagione che si sta rivelando ancora positiva.

Il Chievo lotta per la promozione, ma come l’anno scorso deve fare i conti con i risultai altalenanti: è stato deludente il pareggio di Ascoli che non ha cambiato le carte in tavola, i gialloblu sono settimi in classifica e hanno bisogno di fare il salto di qualità per non rischiare di perdere anche il treno dei playoff. Sarà dunque interessante vedere quello che succederà nella diretta di Chievo Cittadella; aspettando che la partita prenda il via proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CHIEVO CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Chievo Cittadella: la partita valida per il recupero di Serie B infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN, che eventualmente la potrebbe mandare in onda sul canale DAZN1 presente al numero 209 del decoder di Sky, e aperto anche agli abbonati alla televisione satellitare da almeno tre anni. In alternativa ovviamente la visione del match sarà come sempre in diretta streaming video, dunque bisognerà installare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CITTADELLA

Alfredo Aglietti punta sempre sul 4-4-2 per Chievo Cittadella, ma potrebbe dare campo ad alcuni dei giocatori che non erano nell’undici titolare al Del Duca: per esempio a centrocampo Mattia Viviani può prendere il posto di Obi affiancando Palmiero, sugli esterni invece se la gioca soprattutto Giaccherini che a sinistra sarebbe titolare per Ciciretti, eventualmente spostato a destra dove è in competizione con Canotto. In difesa dovrebbe cambiare poco con Leverbe al fianco di Gigliotti (davanti a Semper), Mogos e Renzetti saranno i terzini e Filip Djordjevic potrebbe tornare per giocare con Margiotta nel reparto avanzato. Cittadella schierato con il classico 4-3-1-2: rispetto a sabato avremo Iori nel settore nevralgico del campo, con lui anche Branca e sarà Proia a completare il reparto. Spazio poi a Camigliano come centrale insieme a Perticone o Adorni, in porta ci sarà Maniero e sugli esterni dovremmo rivedere Ghiringhelli (con Daniele Donnarumma confermato sull’altro versante). Nel reparto avanzato Tavernelli e Rosafio sono in ballottaggio con Vita per il ruolo di trequartista; Ogunseye e Tsadjout dovrebbero essere confermati come attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Chievo Cittadella possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: la previsione di questo bookmaker assegna alla vittoria interna, regolata dal segno 1, una quota corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 da giocare per l’affermazione della squadra ospite vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,35 volte quanto puntato. Il segno X identifica il pareggio, e porta in dote una vincita che ammonta a 2,85 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA