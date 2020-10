Diretta Chievo Cosenza/ Streaming video DAZN: Aglietti vuole la vetta (Serie B)

DIRETTA CHIEVO COSENZA: I VENETI NON VOGLIONO FERMARSI!

Chievo Cosenza, in diretta dallo stadio San Vito, si gioca alle ore 16:00 di sabato 31 ottobre: è una delle partite valide per la sesta giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. Stanno facendo bene i veneti che, eliminati nella semifinale playoff dell’ultima stagione, aspirano ovviamente alla promozione e lo scorso weekend si sono presi una bella vittoria a Monza: tre punti utili per posizionarsi nel terzetto che attualmente occupa il terzo posto in classifica, dunque in piena corsa per i primi due posti anche se la strada sarà chiaramente lunga. Il Cosenza invece sta diAggiungi nuovosputando un campionato curioso: non ha ancora vinto una partita ma è anche imbattuto, cinque pareggi in altrettante uscite e ultimo risultato maturato fermando il Lecce in casa. Dunque ora c’è un altro match interessante per provare a migliorare la situazione, anche se l’avversario è di quelli tosti; staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Chievo Cosenza che inizia tra poco, intanto valutiamo brevemente quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CHIEVO COSENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Cosenza non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione; sappiamo bene tuttavia che, come per tutte le partite del campionato di Serie B, anche questo match potrà essere seguito dagli abbonati sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che abbia la possibilità di essere connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO COSENZA

Al Bentegodi Alfredo Aglietti affronta Chievo Cosenza senza Mattia Viviani, squalificato: in mezzo al campo allora potrebbe non cambiare nulla con Obi e Palmiero nel settore nevralgico, mentre Canotto e Garritano sarebbero sempre gli esterni con una spiccata trazione offensiva. Per questo motivo Ciciretti potrebbe giocare a destra; davanti è sicuro del posto Filip Djordjevic, reduce dalla doppietta al Brianteo; con lui uno tra Fabbro, Manuel De Luca e Pucciarelli. Difesa schierata a quattro davanti al portiere Semper; Rigione e Leverbe i due centrali, poi Mogos e Renzetti ad agire sulle corsie laterali. Il Cosenza di Roberto Occhiuzzi gioca invece con il 3-4-1-2: Legittimo, Idda e Ingrosso a protezione di Wladimiro Falcone, Bouah e Corsi in competizione per la fascia destra dove il favorito resta comunque Bittante, a sinistra invece Vera è insidiato da Bahlouli per una maggiore spinta. In mezzo al campo Ben Lhassine Kone in un ruolo più difensivo del solito, accanto a lui dovremmo vedere Sciaudone o Bruccini, che può anche sostituire l’ivoriano; Baez farà da trequartista a supporto dei due attaccanti, qui sperano Borrelli e Sueva ma Carretta e Gliozzi, quest’ultimo in gol contro il Lecce, restano in vantaggio nelle gerarchie del loro allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Chievo Cosenza: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 1,70 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 5,25 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,50 volte quanto puntato.



