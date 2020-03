Diretta Chievo Cosenza/ Streaming video DAZN: posticipo delicato (Serie B)

Chievo Cosenza, diretta dall’arbitro Baroni, sarà la sfida in programma oggi, lunedì 9 marzo 2020, tra le mura del Marc’Antonio Bentegodi: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Sarà quindi con la diretta tra Chievo e Cosenza che si chiuderà la 28^ giornata del campionato di Serie B, a dir il vero ben particolare, visto che per decisone del Governo Italiano si è disputata, come tutte le altre del turno, a porte chiuse, in ottemperanza alle ultime misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus. Pur senza pubblico oggi però ci attenderà una sfida ben speciale, che pure mette in palio punti importanti verso il finale di stagione. Classifica alla mano ricordiamo infatti che il Chievo, che ha disputato in extremis sfida con l’Ascoli in settimana, è solo alla nona posizione, ma pur dopo il KO subito col Livorno, non dispera di poter accedere ai play off scudetto. Ben differente la situazione del Cosenza, che ancora non può dirsi salvo, men che meno dopo la sconfitta subita solo pochi giorni fa contro il Cittadella. Si annuncia una sfida ben ora per la formazione di Pillon, sempre più in crisi negli ultimi turni di campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Cosenza non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, che potrete dunque attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone naturalmente dopo aver sottoscritto un abbonamento. In alternativa alla tradizionale diretta streaming video si potrà anche seguire la partita su una smart tv con connessione a internet, grazie alla quale si potrà installare direttamente l’applicazione.

DIRETTA CHIEVO COSENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Chievo e Cosenza c’è grande incertezza per quanto riguarda la probabile formazione dei veneti, che pure solo pochi giorni fa hanno detto addio all’esonerato Marcolini per accogliere il volt nuovo in panchina Alfredo Aglietti. Possibile però che il nuovo allenatore dei clivensi per il momento non si discosti molto dall’ultimo 11 visto in campo. Ecco allora il 4-3-1-2, con ancora la coppia Djordjevic-Meggiorini a guidare, e con uno tra Giaccherini e Morsay in tre quarti: per la difesa vi sarà spazio per i soliti Renzetti, Cesar, Leverbe e Frey. Pronto invece il 3-4-1-2 per Pillon e il suo Cosenza, dove in attacco non mancheranno Machach e Carretta con Bruccini appena avanzato dalla mediana a 4, dove sono sicuri delle proprie maglie D’Orazio, Boh, Sciaudone e Baez. Per la difesa si faranno poi avanti Schiavi e Legittimo con Capela e tra i pali non mancherà Perina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda il pronostico del match, ecco che alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a dare il favore alla squadra clivense, favorita in casa. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha fissato la vittoria del Chievo a 2.00, contro il più elevato 4.25 assegnato al Cosenza: il pari vale la quotazione di 2.95.





