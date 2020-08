Diretta Chievo Empoli/ Streaming video DAZN: Aglietti favorito al Bentegodi (Playoff)

Chievo Empoli, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi, è la partita in programma oggi, martedì 4 agosto 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. E’ con la diretta tra Chievo e Empoli che si apre il turno preliminare dei play off della Serie B: comincia dunque qui il cammino dei veneti come dei toscani per accedere, dopo lungo travaglio, all’ultimo pass per la promozione alla Serie A, con una partita secca, da dentro e fuori. Che dunque non può essere minimamente sbagliata da Aglietti e Marino, pronti a dare il meglio, come i loro giocatori, negli appena 90 minuti concessi per la vittoria (e di conseguenza l’accesso alla semifinale dei play off di Serie B). L’attesa per il big match è grande e dal risultato inatteso, visto anche il differente stato di forma dei due club. Il Chievo infatti oggi sarà in campo per il turno preliminare dei play off di Serie B da sesta in classifica e squadra di ritorno da ben tre vittorie di fila in chiusura del campionato regolare della Serie B. Pare più traballante l’Empoli, settimo classificato, che se nell’ultimo turno ha vinto sul Livorno, pure gli azzurri non hanno dimenticato l’ultima manita rimediata col Cosenza, a fine mese. Pure in appena 90 minuti tutto può accadere e fare pronostici è ben difficile.

Per la diretta tra Chievo e Empoli, prima partita del turno preliminare dei play off della Serie B, vediamo subito che sia Aglietti che Marino avranno oggi a disposizione una rosa al completo o quasi: senza fatica i due allenatori comporranno dunque, per le probabili formazioni del match, un buon 11 per questo match da dentro o fuori. Partendo dunque dalla squadra di casa, ecco che Aglietti per il suo Chievo non rinuncerà al classico 4-3-3, dove certo non mancherà Semper, fedele tra i pali. Pronti poi in difesa Leverbe e Rigione, con la coppia Dickmann-Remzetti ai lati: in cabina di regia pure non mancherà Obi, mentre Segre e Garritano (match winner contro il Pescara lo scorso fine settimana) si collocheranno ai lati. Sono maglie già consegnate per l’attacco: qui il tecnico dei gialloblu non rinuncerà a Djordjevic prima punta, con Ceter e Vignato sull’esterno. Sarà poi uno speculare 4-3-3 per Marino e il suo Empoli, che tra i pali si affiderà al solito Brignoli: per la difesa di fanno avanti Romagnoli e Nikoalu, con Antonelli e Gazzola fedeli in corsia. A centrocampo, il modulo a tre vedrà dal primo minuto in campo Ricci, Henderson e Bandinelli, anche se Frattesi rimane un’ottima alternativa, anche dal primo minuto. Per il tridente offensivo Marino dovrebbe optare dal primo minuto questa sera sul solito La Mantia: pronti ai lati Ciciretti e Bajrami.

Prendendo in esame anche il pronostico di questo match per i play off della serie B, pur ricordando che in gara secca potrebbe davvero accadere di tutto, possiamo dare il favore alla vigilia alla squadra gialloblu. Controllando poi le quote per la partita date dal portale Snai, vediamo che nell’1×2 il successo del Chievo è stato dato a 2.45, contro il più elevato 3.00 assegnato alla vittoria dell’Empoli: il pareggio vale 3.00.



