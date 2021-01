Diretta/ Chievo Entella (Serie B) streaming video DAZN. Tempo di certezze

DIRETTA CHIEVO ENTELLA: OCCHIO AGLI OSPITI…

Chievo Entella, in diretta venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Le due squadre sono arrivate alla sosta reciprocamente nel migliore dei modi. Gli scaligeri hanno battuto in trasferta la Cremonese rilanciandosi in zona play off, i liguri piegando in casa il Cittadella hanno addirittura centrato la loro terza vittoria consecutiva in campionato. L’Entella fino al 27 dicembre era ancora a secco di vittorie in campionato, ne ha poi centrate tre di fila contro Pescara, Vicenza e appunto Cittadella, cambiando così completamente marcia e tornando a credere nella salvezza lasciando, per il momento l’ultimo posto in classifica all’Ascoli. Dall’altra parte il Chievo è in serie positiva da 6 partite consecutive, 2 vittorie e 4 pareggi: grande solidità per la squadra allenata da Alfredo Aglietti, alla quale è mancato forse un pizzico di lucidità e cattiveria per ottenere ancora di più: la classifica è comunque ancora corta e dunque aperta a ogni sviluppo.

DIRETTA CHIEVO ENTELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Entella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ENTELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Chievo e Entella allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa allenati da Alfredo Aglietti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Renzetti, Obi, Garritano, Giaccherini, Ciciretti, Djordjevic, Fabbro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Borra, Coppolaro, Chiosa, Poli, De Col, Settembrini, Crimi, Toscano, Schenetti, De Luca, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie B tra Chievo e Entella. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.60, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.60 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 6.25 la posta scommessa.

