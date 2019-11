Diretta Chievo Entella/ Streaming video DAZN: Monday Night delicato (Serie B)

Chievo Entella, partita diretta dal signor Daniele Minelli e in programma lunedì 25 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Prima della sosta gli scaligeri hanno visto interrompersi la loro serie positiva, perdendo con un secco 2-0 in casa del Frosinone e scivolando la settimo posto in classifica, ancora in zona play off appaiati alla Salernitana e senza riuscire a dare continuità al processo di crescita che era iniziato qualche settimana prima. L’Entella dopo l’ultimo pareggio in casa contro il Pordenone si è mantenuta sopra la zona play out, ma i liguri stanno scendendo molto in classifica dopo le ultime partite, dopo un avvio di classifica sorprendente che aveva portato in vetta i biancocelesti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA CHIEVO ENTELLA

Per seguire la diretta tv di Chievo Entella, lunedì 25 novembre 2019, ci si potrà collegare sul canale numero 209 del satellite, DAZN1. Il match sarà disponibile in esclusiva anche in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ENTELLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Chievo Entella, lunedì 25 novembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Chievo allenato da Michele Marcolini sarà schierata con un 5-3-2: Semper, Dickmann, Vaisanen, Cesar, Leverbe, Cotali, Segre, Obi, Giaccherini, Rovaglia, Rodriguez. Risponderà l’Entella guidata in panchina da Roberto Boscaglia con un 3-1-4-2: Contini, Poli, Pellizzer, Bonini, Adorjan, Eramo, Paolucci, Schenetti, Sala, De Luca, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio a una quota di 3.60 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.60. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.25 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



