Diretta Chievo Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: è già scontro salvezza

Chievo Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, domenica 23 febbraio 2020, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30. I veneti continuano a non riuscire a fare bottino pieno, 11 partite consecutive senza vittoria in campionato con 4 pareggi e 7 sconfitte in questa serie. Resta ultimo in classifica il Chievo primavera appaiato a quota 12 punti al Napoli, col Pescara in zona play out comunque lontano 3 lunghezze, ancora a portata di mano. La Fiorentina primavera, quartultima e sempre a rischio play out, è però più avanti con 21 punti, a +9 dal Chievo e a -1 dalla salvezza, col Torino quintultimo avvicinato dopo la vittoria dei viola nello scontro diretto contro i granata nell’ultimo turno di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Fiorentina Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Chievo Fiorentina primavera, sabato 22 febbraio 2020, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Il Chievo primavera allenata da Paolo Mandelli dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Bragantini, Pavlev, Vesentini, Munaretti, Colley, M. Farrim, Tuzzo, Botempi, Rovaglia, Sperti, Makni. La Fiorentina primavera guidato in panchina da Emiliano Bigica sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Chiorra; Ponsi, Duțu, Chiti, Simonti; Bianco, Beloko, Lovisa; Fruk, Kukovec, Koffi.



