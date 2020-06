Diretta Chievo Frosinone/ Streaming video DAZN: Aglietti e Nesta a caccia di riscatto

Chievo Frosinone, diretta dall’arbitro Massimi allo stadio Bentegodi di Verona, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Sfida da ultima spiaggia per entrambe le compagini, reduci da un venerdì nero. Il Chievo si è fatto travolgere in rimonta, sempre in casa, dallo Spezia. Dopo il vantaggio di Segre i gialloblu hanno incassato un tris dai liguri, ritrovandosi ora con un solo punto di vantaggio su Entella ed Empoli che premono appena fuori dalla zona play off. I ciociari invece si sono fatti sorprendere in casa dal Cittadella, facendosi sorpassare dagli stessi veneti e dallo Spezia. Le distanze nella caccia al secondo posto e alla promozione diretta sono ancora ristrette, il Frosinone è a -3 dal Crotone secondo, a -2 dallo Spezia terzo e a -1 dal Cittadella quarto, ma con un solo punto ottenuto nelle due partite dopo la ripresa la squadra di Nesta dovrà cambiare passo non solo per non dire addio alle speranze di salto diretto in Serie A, ma anche per evitare anche di essere risucchiata indietro nella griglia dei play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Frosinone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FROSINONE

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Chievo Frosinone. Il Chievo allenato da mister Alfredo Aglietti sarà schierato con un 4-3-3 e questo undici titolare: Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Ceter. Risponderà il Frosinone allenato da Alessandro Nesta che dovrebbe scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Gori, Tabanelli, Beghetto; Novakovich, Dionisi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Chievo Frosinone. Pronostico decisamente in equilibrio, il segno 1 è quotato a 2.45, mentre poi si sale a quota 2.90 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Frosinone (segno 2) varrebbe 3.25 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 2.40 e l’under 2.5 proposto a 1.53.



